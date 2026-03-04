Prima pagină » Știri externe » Subvenția acordată unui grup islamic, anulată după ce membrii au ținut doliu pentru liderul iranian

Subvenția acordată unui grup islamic, anulată după ce membrii au ținut doliu pentru liderul iranian

Guvernul federal a anulat o subvenție acordată unei asociații comunitare islamice din Melbourne, invocând „preocupări legate de coeziunea socială”, după ce au apărut afirmații că grupul deplângea moartea liderului suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei.
La ultimele alegeri, Julian Hill, membru al Partidului Laburist din Bruce, a anunțat o subvenție de 670.000 de dolari pentru Asociația Taha Humanity, destinată modernizării centrului comunitar din Dandenong și sprijinirii unor programe precum cursurile de limba engleză.

Marți, opoziția a interpelat guvernul cu privire la promisiunea de finanțare, susținând că centrul se număra printre cei care au ținut doliu pentru Khamenei, potrivit ABC.

Ministrul pentru afaceri multiculturale, Anne Aly, a anunțat, miercuri, că modernizarea centrului Taha Association nu va mai avea loc.

„Din motive de coeziune socială, am decis să nu acord subvenția pentru Taha Humanity Association. Nu vom da curs acestui angajament electoral”.

Opoziția cere explicații din partea deputatului laburist

În cadrul unei emisiuni, un senator liberal, James Paterson, a salutat decizia guvernului de a anula finanțarea.

„Mă bucur că s-a întâmplat acest lucru, dar cred că trebuie să punem câteva întrebări cu privire la diligența guvernului Albanese”, a declarat Paterson.

„Consider că Julian Hill trebuie să explice de ce a recomandat și a susținut acordarea acestei subvenții. El nu a avertizat guvernul că opiniile persoanelor din acest centru comunitar ar putea fi incompatibile cu obiectivele guvernului în materie de coeziune socială”.

Deputatul laburist Ed Husic și-a apărat colegul și a spus că este „extrem de nedrept” să-l tragem la răspundere.

Husic și Aly au devenit primii miniștri federali musulmani ai Australiei în 2022.

