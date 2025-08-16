Summit încheiat brusc. Prânzul de lucru a fost anulat, după ce Trump și Putin nu au ajuns la un acord

Cei doi lideri ar fi trebuit să ia parte la un prânz de lucru alături de delegațiile lor, însă acesta a fost anulat, având loc doar discuțiile în format restrâns, trei la trei.

De asemenea, Trump și Putin au mers cu aceași mașină la începutul summitului, dar la plecare au mers în mașini separate.

Trump va pleca imediat spre Washington, iar Putin spre Moscova.

Nu au fost anunțate progrese majore în cadrul conferinței de presă comune, iar Donald Trump a declarat că va discuta cu Volodimir Zelenski și cu liderii europeni.

Conferința de presă Trump-Putin s-a încheiat brusc, fără întrebări din partea jurnaliștilor și fără detalii despre acord.

Summitul Trump–Putin s-a desfășurat la baza militară Joint Base Elmendorf‑Richardson din Anchorage, Alaska.

Deși președinții au calificat discuțiile drept „productive” și au afirmat că există „multe puncte asupra cărora s-a ajuns la acord”, nu a fost convenit un acord concret, în special în privința unui armistițiu în Ucraina.

Trump a avertizat că „nu există un acord până când nu avem un acord”, semnalând că sunt necesare clarificări suplimentare.

În plus, Putin a menționat doar existența unei înțelegeri, fără a oferi detalii.