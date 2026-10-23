Taiwan, aproape paralizat de un taifun uriaș: 931 de zboruri anulate, un mort și 94 de răniți. Rafale de vânt de 191 km/h

Taifunul Champi se apropia vineri, 23 octombrie, de coasta de nord-est a Taiwanului, aducând ploi torențiale și rafale violente de vânt, potrivit Reuters. Deși furtuna a pierdut din intensitate după ce atinsese anterior categoria de supertaifun, meteorologii avertizau că efectele sale ar putea fi resimțite aproape două zile.

Rafale de 191 km/h și un taifun imens care acoperă aproape întregul Taiwan

Potrivit Administrației Centrale de Meteorologie din Taiwan, taifunul producea rafale de aproximativ 191 km/h în apropierea centrului său. La momentul raportării, furtuna se afla la circa 320 de kilometri est de extremitatea sudică a insulei.

Zona în care vânturile taifunului se făceau resimțite avea o rază de aproximativ 320 de kilometri, suficient pentru a afecta cea mai mare parte a Taiwanului. Autoritățile au emis alerte pe telefoanele mobile ale locuitorilor din regiunile de coastă, avertizând asupra rafalelor care puteau depăși 150 km/h.

🌀 Actualización: el supertifón Champi alcanzó vientos de 185 mph y empata como la tormenta más fuerte del año. Avanza hacia el este de Taiwán y las islas Sakishima, en Japón, y se debilitaría al acercarse a tierra, según FOX Weather y la JMA https://t.co/TsYUtrFUhV — Global Network News 🌎 (@GlobalNetw33) October 21, 2026

În zonele montane din nord, inclusiv în apropierea capitalei Taipei, meteorologii prognozau acumulări de precipitații de aproape un metru. Specialiștii avertizau că, dacă taifunul își încetinește deplasarea, vânturile puternice ar putea afecta insula pentru o perioadă mai lungă.

Restricții masive: 931 de zboruri anulate, școli, instituții și piețe financiare închise

Apropierea furtunii a determinat autoritățile să introducă restricții ample. Ministerul Transporturilor a anunțat anularea tuturor celor 262 de zboruri interne programate pentru vineri, precum și a 669 de curse internaționale. În total, 931 de zboruri au fost anulate într-o singură zi.

Școlile și instituțiile publice au rămas închise în aproape întregul Taiwan. Singura excepție importantă a fost reprezentată de insulele Kinmen, aflate în apropierea coastelor Chinei.

Și piețele financiare taiwaneze au fost închise. În schimb, trenurile de mare viteză care leagă nordul de sudul insulei continuau să circule. În capitala Taipei, transportul public, inclusiv metroul, funcționa în continuare, dar cu servicii reduse.

#Taiwan Braced for Catastrophic Typhoon ‘Champi’: The Central Weather Administration (CWA) has issued an urgent land alert warning of imminent landfall with destructive winds exceeding 250 km/h. #NaturalDisaster #Typhoon https://t.co/uh3z52kXyP — Devesh , वनवासी (@Devesh81403955) October 23, 2026

Un mort, 94 de răniți și aproape 1.300 de persoane evacuate

Guvernul taiwanez a raportat un deces și 94 de persoane rănite în contextul apropierii furtunii. Aproape 1.300 de locuitori din zonele montane au fost evacuați preventiv. În regiunea Yilan, din nord-estul Taiwanului, autoritățile au distribuit saci cu nisip și au pregătit ambarcațiuni gonflabile și vehicule amfibii pentru intervenții de urgență.

Orașul-port Suao, grav afectat de inundații în timpul altor taifunuri, se numără printre localitățile care se pregătesc pentru posibile evacuări. Responsabilul local Lee Ming-chen a explicat că armata poate interveni, dacă va fi necesar, inclusiv cu vehicule amfibii pentru evacuarea locuitorilor.

Meteorologii nu exclud ca taifunul să lovească direct insula

Traiectoria prognozată indica faptul că Champi urma să treacă foarte aproape de coasta nord-estică a Taiwanului, înainte de a vira spre nord, în direcția coastelor Chinei. Ulterior, furtuna ar urma să se îndrepte către sudul Japoniei. Meteorologul Liu Pei-teng a avertizat însă că o atingere directă a uscatului nu poate fi exclusă dacă taifunul încetinește, își schimbă temporar direcția sau efectuează o buclă în apropierea insulei.

Dimensiunile sale reprezintă o preocupare suplimentară, deoarece zone întinse pot fi afectate simultan de vânt puternic și precipitații. Primul teritoriu japonez aflat pe traiectoria estimată este insula Yonaguni, din prefectura Okinawa, cea mai vestică insulă locuită a Japoniei. Autoritățile taiwaneze mențin măsurile de protecție și monitorizează deplasarea furtunii, în condițiile în care cele mai puternice efecte erau așteptate în cursul zilei de vineri.