Telefonul tău, arma lor. Rusia implementează cea mai dură legislație digitală de până acum

Un nou pachet legislativ, prezentat de Ministerul Dezvoltării Digitale, vizează controlul total asupra dispozitivelor mobile, a cartelelor SIM și chiar a criptomonedelor, marcând o nouă etapă în consolidarea legislației digitale în Rusia.

Potrivit noilor propuneri legislative, fiecare operator de telecomunicații va fi obligat să creeze o bază de date cu identificatoarele (cel mai probabil, codurile IMEI) ale dispozitivelor mobile ale utilizatorilor. Informațiile vor fi transmise către o bază centrală, administrată de Roskomnadzor, autoritatea federală pentru cenzură. Deciziile privind interzicerea utilizării anumitor dispozitive în rețelele din Rusia vor fi luate de FSB. Aceste măsuri întăresc controlul asupra comunicațiilor mobile și fac parte din noua legislație digitală Rusia, se arată într-o analiză a Meduza.

Amenzi dure pentru străini și operatorii de telefonie mobilă

Începând cu 1 ianuarie 2025, contractele semnate de cetățeni străini cu operatorii ruși vor trebui să includă detalii despre dispozitivele utilizate. Schimbarea cartelei SIM într-un alt telefon fără notificare poate atrage sancțiuni între 30.000 și 500.000 de ruble, în funcție de statutul juridic al contravenientului. Noile prevederi din legislația digitală a Rusiei prevăd și posibile sancțiuni penale pentru încălcări repetate.

Cetățenii ruși nu vor mai putea deține mai mult de 20 de cartele SIM, iar străinii doar 10. Încălcarea acestor limite poate duce la amenzi de până la 7.200 de dolari. În același timp, legislația digitală clasifică criptomonedele drept „proprietate”, permițând confiscarea lor de către autorități.

Hackingul, permis dacă vizează „dușmanii statului”

Una dintre cele mai controversate prevederi ale pachetului legislativ propune scutirea de răspundere penală pentru hackeri care atacă site-uri considerate ilegale sau interzise în Rusia. Astfel, atacurile cibernetice asupra publicațiilor desemnate ca „agenți străini”, ar putea deveni legale sub noua legislație.

Noul articol 163.1 din Codul Penal prevede până la 15 ani de închisoare pentru extorcarea prin mijloace informatice, inclusiv atacuri de tip ransomware sau DDoS. În paralel, articolul 272.2 sancționează distrugerea intenționată a datelor informatice, chiar fără scop de șantaj.