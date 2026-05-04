Trafic de droguri. Reținut în Statele Unite, „El Chapo” solicită transferul său în Mexic

„Solicit repatrierea în țara mea”, scrie „El Chapo” într-o scrisoare scrisă de mână adresată unui tribunal federal din New York și datată 23 aprilie, potrivit LeFigaro.

„Aceasta este o scrisoare politicoasă referitoare la… infracțiuni care nu au fost dovedite în cazul meu”, a scris el.

Într-o altă scrisoare, fostul baron al drogurilor denunță o condamnare pe viață pe care o consideră „crudă” și „nedreaptă”, susținând că așteaptă de trei ani examinarea apelului său.

Extrădat în Statele Unite în 2017, după două evadări spectaculoase din închisorile mexicane, și condamnat apoi în 2019, fostul cofondator al cartelului Sinaloa își ispășește pedeapsa într-o închisoare de maximă siguranță din Colorado.

El s-a plâns în repetate rânduri, în scrisori scrise de mână pe hârtie liniată, de condițiile sale de detenție, de izolare și de lipsa vizitelor familiei.