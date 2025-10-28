Tragedie în Kenya: 11 turiști europeni morți într-un accident aviatic

Un avion de mici dimensiuni care transporta turiști străini din Ungaria și Germania s-a prăbușit la scurt timp după decolare, pe coasta Kenyei, pe 29 octombrie, provocând moartea tuturor celor 11 persoane aflate la bord, inclusiv a pilotului kenyan, scrie Daily Mail.

Detalii despre zbor și intervenția de urgență

Aeronava, operată de Mombasa Air Safari și în drum din Diani către rezervația Maasai Mara, a izbucnit în flăcări după ce s-a prăbușit în comitatul Kwale, lângă țărmul Oceanului Indian.

Echipele de intervenție sosite la locul tragediei au raportat că trupurile au fost arse dincolo de posibilitatea de recunoaștere, iar anchetatorii încearcă să identifice victimele și să stabilească cauza exactă.

Martori locali au declarat că au auzit o explozie puternică înainte de a vedea resturi împrăștiate pe un drum de pământ, ceea ce a declanșat o operațiune rapidă de salvare și recuperare.

Probleme meteorologice și investigație în desfășurare

Autoritățile au transmis că ploile abundente și ceața densă au îngreunat intervenția și ar fi putut contribui la producerea accidentului, deși oficialii avertizează să nu se tragă concluzii pripite.

Departamentul Meteorologic al Kenyei emisese avertizări privind vreme severă asociată furtunii Chenge, care a adus vânturi puternice și vizibilitate scăzută în regiune în ultimele zile.

Autoritățile aviatice kenyene au deschis o investigație completă asupra accidentului mortal, iar compania aeriană a promis sprijin familiilor turiștilor unguri și germani care și-au pierdut viața.

În luna august, un avion aparținând organizației caritabile medicale Amref s-a prăbușit în apropierea capitalei Kenyei, Nairobi. Șase persoane au murit, iar alte două au fost rănite.