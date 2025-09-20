Compozitorul Brett James, câștigător al unui premiu Grammy, a murit într-un accident aviatic

James, în vârstă de 57 de ani, era una dintre cele trei persoane aflate la bordul unui avion Cirrus SR22T monomotor când acesta s-a prăbușit „în circumstanțe necunoscute într-o zonă împădurită”.

Toți cei trei pasageri au murit în accidentul care a avut loc lângă aeroportul din comitatul Macon, au declarat autoritățile. Datele de urmărire a zborului arată că avionul a decolat de pe un aeroport din Nashville.

James a câștigat un premiu Grammy pentru cea mai bună melodie country pentru piesa Jesus, Take the Wheel, înregistrată de Carrie Underwood. Reacționând la veste, Underwood a numit moartea sa „pur și simplu de neconceput”.

Melodia, care a primit și o nominalizare la categoria Cântecul Anului, a devenit un hit definitoriu pentru cariera ambilor.

James a fost inclus în Nashville Songwriters Hall of Fame în 2020 și a câștigat premiul ASCAP pentru compozitorul anului în 2006 și 2010.

Consiliul Național pentru Siguranța Transporturilor, care investighează accidentele aeriene, va conduce o anchetă cu privire la accident.