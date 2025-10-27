Prima pagină » Știri externe » Tragedie în Nepal: Doi alpiniști au murit în urma unei expediții pe muntele Ama Dablam din Himalaya

Tragedie în Nepal: Doi alpiniști au murit în urma unei expediții pe muntele Ama Dablam din Himalaya

Doi alpiniști, unul francez și unul sud-coreean și-au pierdut viața în Nepal, în timpul unor expediții separate pe muntele Ama Dablam, una dintre cele mai dificile culmi din Munții Himalaya, au anunțat luni autoritățile locale, citate de Reuters.
Sursa foto: Jon G. Fuller/VW Pics via ZUMA Press Wire
Radu Mocanu
27 oct. 2025, 09:03

Alpinistul francez Hugo Lucio Colonia Lazaro, în vârstă de 65 de ani, a murit după ce a fost lovit în cap de o bucată de gheață desprinsă de pe versant.

Acesta a fost evacuat de urgență cu elicopterul la Kathmandu, însă medicii nu i-au mai putut salva viața.

Cel de-al doilea alpinist, Hong Khy Park, în vârstă de 66 de ani, din Coreea de Sud, a decedat duminică, în timp ce escalada muntele împreună cu alți cinci colegi, bărbatul s-a prăbușindu-se brusc pe traseu.

Ama Dablam, cu o altitudine de 6.814 metri, este situat în regiunea Solukhumbu. Este considerat un munte cu o dificultate tehnică ridicată, datorită crestelor sale abrupte.