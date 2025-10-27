Tragedie în Nepal: Doi alpiniști au murit în urma unei expediții pe muntele Ama Dablam din Himalaya

Alpinistul francez Hugo Lucio Colonia Lazaro, în vârstă de 65 de ani, a murit după ce a fost lovit în cap de o bucată de gheață desprinsă de pe versant.

Acesta a fost evacuat de urgență cu elicopterul la Kathmandu, însă medicii nu i-au mai putut salva viața.

Cel de-al doilea alpinist, Hong Khy Park, în vârstă de 66 de ani, din Coreea de Sud, a decedat duminică, în timp ce escalada muntele împreună cu alți cinci colegi, bărbatul s-a prăbușindu-se brusc pe traseu.

Ama Dablam, cu o altitudine de 6.814 metri, este situat în regiunea Solukhumbu. Este considerat un munte cu o dificultate tehnică ridicată, datorită crestelor sale abrupte.