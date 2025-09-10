Trei adolescenţi în stare critică după un atac armat la o liceu din suburbiile Denverului

Toţi cei transportaţi la spital sunt elevi ai liceului, potrivit AP. Până în prezent nu au fost furnizate detalii suplimentare despre natura rănii lor. La mijlocul după-amiezii, cei trei se aflau fie în sala de urgenţe, fie în timpul operaţiilor la St. Anthony Hospital din Lakewood, Colorado, a declarat CEO-ul Kevin Cullinan. El a precizat că nu sunt cunoscute alte victime în urma atacului.

Identitatea sau numărul atacatorilor nu este deocamdată cunoscut, a mai spus Kelley.

Peste 100 de poliţişti din zona Denverului s-au mobilizat pentru a interveni şi a asigura securitatea liceului, reprezentând aceeaşi agenţie care a răspuns în 1999 la atacul armat de la Columbine High School, care a dus la moartea a 14 persoane, inclusiv o femeie care a decedat anul acesta din cauza complicaţiilor suferite în urma rănilor primite atunci.