Trei alpiniști croați, dați dispăruți în Slovenia după o avalanșă pe muntele Tosc

Echipele de salvare încearcă să-i găsească, însă operațiunile sunt îngreunate de ninsoarea puternică, frig și pericolul producerii altor avalanșe, potrivit Associated Press.

Echipele de salvare din Slovenia caută, duminică, trei alpiniști din Croația care au fost dați dispăruți după ce ar fi fost surprinși de o avalanșă pe muntele Tosc, în nord-vestul țării, au anunțat autoritățile slovene.

Potrivit presei locale, cei trei făceau parte dintr-un grup de șapte alpiniști care urcau pe munte. Patru dintre ei s-au oprit pentru o pauză, iar ceilalți trei au continuat ascensiunea, moment în care au fost prinși de avalanșă, relatează agenția de presă slovenă STA.

Căutările, îngreunate de condițiile meteo nefavorabile

Oficialul serviciului de salvare montană, Klemen Belhar, a declarat pentru televiziunea publică croată HRT că operațiunile de căutare sunt extrem de dificile din cauza condițiilor meteo nefavorabile — ploaie, ninsoare abundentă și pericol crescut de noi avalanșe.

„Echipele de salvare sunt pe drum, dar intervenția este foarte solicitantă. Ninge puternic și este frig”, a precizat Belhar, adăugând că elicopterele nu pot fi folosite din cauza vremii.

Slovenia se confruntă în aceste zile cu un val de frig, care a adus ninsoare, vânt puternic și temperaturi scăzute. Țara alpină este o destinație populară pentru drumeții și alpiniști, însă autoritățile avertizează că vremea instabilă din această perioadă crește riscul de accidente montane.