Trei petroliere s-au îndepărtat rapid de Strâmtoarea Hormuz în urma tensiunilor din Orientul Mijlociu

Trei petroliere s-au îndepărtat de urgență de Strâmtoarea Hormuz, arată datele de pe platforma Marine Traffic, preluate de Al Jazeera.

Petrolierele Marie C, sub pavilionul Insulelor Marshall, și Red Ruby, sub pavilionul Panama, s-au îndreptat spre Fujairah, în largul coastei Emiratelor Arabe Unite, după ce au navigat spre strâmtoarea controlată parțial de Iran.

De asemenea, Kohzan Maru, sub pavilion britanic, și-a schimbat cursul și a intrat în apele Omanului din Golful Oman.

Parlamentul iranian a susținut o măsură de închidere a Strâmtorii Hormuz că răspuns la atacurile americane și israeliene asupra siturilor nucleare din Iran. Totuși, decizia aparține Consiliului Suprem de Securitate Națională al Iranului.

Strâmtoarea Hormuz se află între Iran, pe un mal și Oman și Emiratele Arabe Unite, pe celălalt mal. Mii de nave trec zilnic prin zonă care transportă aproximativ o cincime din petrolul planetei.