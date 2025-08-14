Anestezic contaminat cu bacterii, în spitalele din Argentina. Cel puţin 87 de pacienţi au murit

Autorităţile argentiniene anchetează moartea a 87 de pacienţi din mai multe spitale, care au consumat fentanil medical contaminat cu o bacterie. O plângere a fost depusă de Administraţia Naţională a Medicamentelor, Alimentelor şi Tehnologiilor Medicale din Argentina (Anmat), după ce un spital a descoperit bacteriile Klebsiella pneumoniae şi Ralstonia pickettii în fentanil medical, un opioid, administrat pacienţilor.

Decesele au fost înregistrate în spitale din provincia Buenos Aires, Santa Fe (centru), Formosa (nord-est) şi Cordoba (centru), a declarat judecătorul Ernesto Kreplak, responsabil de caz. Cel puţin 24 de persoane sunt implicate în anchetă.

Printre acestea, Ariel Furfaro García, proprietarul companiilor HLB Pharma şi Laboratorios Ramallo, care ar fi produs şi vândut fentanilul contaminat.

Cinci loturi contaminate ar fi fost distribuite în opt spitale şi centre de sănătate din ţară. Acum două săptămâni, familiile pacienţilor decedaţi au protestat în faţa Spitalului Italian din La Plata, la 60 km sud de Buenos Aires, cerând „justiţie pentru victimele fentanilului”.

„Fentanilul l-a ucis în câteva zile”, a declarat pentru AFP Alejandro Ayala, fratele lui Leonel, care a murit la vârsta de 32 de ani. Potrivit experţilor, numărul de decese legate de această contaminare bacteriană ar putea evolua pe măsură ce sunt studiate dosarele medicale ale pacienţilor decedaţi.