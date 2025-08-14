Oleksandr Merezhko: Putin rămâne principala piedică în calea unui armistițiu real

Deputatul ucrainean Oleksandr Merezhko a afirmat joi, într-un interviu pentru BBC Radio 4, că nu are mari așteptări de la întâlnirea programată între președintele american Donald Trump și liderul rus Vladimir Putin în Alaska.

Potrivit lui Merezhko, Putin „nu a renunțat la obiectivul final de a subjuga și distruge Ucraina” și rămâne „singurul obstacol în calea unui armistițiu autentic”.

În contextul speculațiilor privind o posibilă cedare de teritorii către Rusia, idee sugerată indirect de Trump, parlamentarul a subliniat că un astfel de pas ar încălca Constituția Ucrainei și dreptul internațional.

Merezhko a precizat că cel mai bun rezultat al summitului ar fi impunerea de noi sancțiuni împotriva Rusiei. „Poate că lipsa unui rezultat nu este chiar un lucru rău, având în vedere riscul ca Putin să încerce să îl convingă pe Trump să dea vina pe Ucraina pentru că nu dorește un armistițiu”, a adăugat acesta.