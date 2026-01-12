Reacția oficialului rus a venit pe 11 ianuarie, în cadrul unei intervenții la postul de televiziune de stat TV Centre, unde a catalogat afirmațiile lui Healey drept „visele umede ale perversilor britanici”.

Declarațiile lui Healey au fost făcute pe 9 ianuarie, într-un interviu acordat publicației The Kyiv Independent, în timpul unei vizite la Kiev, la locul unui atac rusesc cu drone asupra unui bloc de locuințe. Întrebat ce lider mondial ar alege să răpească dacă ar avea această posibilitate, Healey a răspuns că l-ar lua în custodie pe Vladimir Putin și l-ar trage la răspundere pentru crime de război.

Zakharova atacă declarațiile lui Healey despre capturarea lui Putin după atacurile din Kiev

Oficialul britanic și-a motivat afirmațiile făcând referire la atrocitățile comise de Rusia în Ucraina, inclusiv la ceea ce a văzut în orașul Bucha și la răpirile de copii ucraineni din Irpin, pe care i-a întâlnit personal.

Healey a vorbit în contextul unui atac masiv lansat de Rusia în noaptea de 8 spre 9 ianuarie, când rachete și drone au lovit mai multe zone din Ucraina, inclusiv capitala Kiev. În urma acestor atacuri, cel puțin patru persoane au fost ucise, iar alte 24 au fost rănite.

Situația a fost amplificată de decizia recentă a președintelui american Donald Trump de a ordona capturarea liderului venezuelean Nicolas Maduro, fapt care a ridicat întrebări privind posibile acțiuni similare în alte cazuri. Totuși, Trump a adoptat o poziție mult mai rezervată în privința lui Putin, afirmând că nu crede că o astfel de măsură ar fi necesară și subliniind că a avut „întotdeauna o relație bună” cu liderul de la Kremlin.

Zakharova atacă declarațiile lui Healey despre capturarea lui Putin folosind un limbaj provocator

Maria Zakharova este cunoscută pentru stilul său agresiv și limbajul provocator, folosind frecvent insulte, sarcasm și atacuri personale la adresa oficialilor occidentali. De-a lungul timpului, declarațiile sale au devenit un element constant al retoricii dure a Moscovei în raport cu statele occidentale și cu susținătorii Ucrainei.

Declarațiile lui Healey, deși formulate într-un context ipotetic, au fost percepute de Moscova ca o provocare directă, iar reacția dură a Zakharovei reflectă nivelul ridicat de tensiune dintre Rusia și Marea Britanie, pe fondul continuării războiului din Ucraina și al acuzațiilor de crime de război aduse conducerii ruse.