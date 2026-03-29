Trei picturi ale unor artiști celebri au fost furate dintr-un muzeu din Italia

Patru indivizi mascați au pătruns prin efracție în vila Fundației Magnani Rocca din Mamiano di Traversetolo și au furat tablourile în noaptea de duminică, 22 martie, spre luni, 23 martie, a declarat pentru AFP un purtător de cuvânt al Carabinierilor, confirmând informațiile de la postul public de televiziune Rai.

Hoții au forțat poarta principală și au furat trei tablouri, potrivit carabinierilor. Apoi au fugit prin curtea muzeului relatează Le Figaro.

Conform presei italiene, hoții au furat „Peștele” , o pictură târzie (1917) de Auguste Renoir, „Natură statică cu cireșe” (1885-1887) de Paul Cézanne și „Odalisca de pe terasă” (1922) de Henri Matisse.

Carabinierii efectuează ancheta și analizează imaginile de pe camerele de supraveghere de la muzeu, precum și de la casele și afacerile din apropiere, a declarat purtătorul de cuvânt.

Fundația Magnani Rocca găzduiește colecția istoricului de artă Luigi Magnani (1906-1984), care include și lucrări de Dürer, Rubens, Van Dyck, Goya, Monet și artistul italian Giorgio Morandi. Muzeul nu a putut fi contactat duminică.