Trenul care ar putea schimba Balcanii. Linia Budapesta–Belgrad, testată în condiții reale

Linia feroviară Budapesta–Belgrad a trecut cel mai amplu test de până acum. Trenurile au circulat cu până la 160 km/h.

Rezultatul a fost anunțat de ministrul maghiar al Transporturilor și Investițiilor, Dávid Vitézy, potrivit Daily News Hungary. Testul s-a desfășurat în weekend, pe tronsonul din Ungaria al liniei.

Trenurile au circulat noaptea, timp de câteva ore, după orarul planificat pentru orele de vârf din timpul zilei. Singura diferență față de o zi obișnuită a fost lipsa pasagerilor. Inginerii au simulat și mai multe perturbări, pentru a vedea cum reacționează sistemele în situații neprevăzute.

Atenția s-a concentrat pe Sistemul European de Control al Trenurilor, ETCS. Acesta este esențial pentru siguranța pasagerilor la viteze de până la 160 km/h. Potrivit lui Vitézy, sistemul a funcționat bine.

Testul a scos la iveală însă și probleme. Sistemele de informare a pasagerilor nu au funcționat la nivelul cerut și vor trebui remediate.

Opt ore pierdute pe drum devin trecut. Linia Budapesta–Belgrad, la un pas de pasageri

Compania feroviară de stat MÁV a precizat anterior că nu există un termen fix pentru lansare. Trenurile cu pasageri vor porni abia după finalizarea testelor ETCS și a verificărilor de siguranță.

Când linia va fi complet operațională, drumul dintre cele două capitale s-ar putea scurta considerabil. Potrivit MÁV, călătoria ar putea scădea de la circa opt ore la aproximativ trei ore și jumătate.

Câștiguri ar urma să aibă și pasagerii din Ungaria. Drumul Budapesta–Kelebia ar putea deveni cu aproximativ o oră mai scurt. Navetiștii din suburbiile sudice ar putea economisi până la 20 de minute.

MÁV plănuiește și trenuri suburbane mult mai dese. Între Budapesta și Kunszentmiklós-Tass ar putea circula un tren la fiecare 30 de minute. Din Délegyháza, intervalul ar putea coborî la 15 minute.

Compania estimează că numărul de pasageri de pe linie ar putea crește de până la patru ori. Linia modernizată ar urma să sporească și capacitatea de transport de marfă.

Proiectul a presupus reconstrucția liniei existente din Ungaria și construirea unei a doua căi. Au fost instalate, de asemenea, noi sisteme de semnalizare și siguranță, precum și stații noi.