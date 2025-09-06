Trump amenință orașul Chicago cu intervenția militară. Guvernatorul JB Pritzker: „Illinois nu se va lăsa intimidat de un potențial dictator”

Postarea lui Trump, percepută ca o amenințare cu trupe și expulzări, a atras reacții din partea liderilor democrați din Illinois.

„«Îmi place mirosul deportărilor dimineața…». Chicago urmează să afle de ce se numește Departamentul de Război”, a scris Trump pe Truth Social, făcând trimitere la filmul din 1979 „Apocalypse Now”, care descrie războiul din Vietnam, relatează NBC News.

Postarea face referire și la ordinul executiv semnat vineri de Trump, prin care Departamentul Apărării a fost redenumit Departamentul de Război.

Oficialii din Illinois avertizează că președintele SUA ar putea ordona în curând trimiterea Gărzii Naționale și a agenților ICE pentru a executa deportări în masă și a intensifica măsurile împotriva criminalității.

„Președintele Statelor Unite amenință că va porni un război împotriva unui oraș american. Nu este o glumă”, a scris guvernatorul statului Illinois, JB Pritzker, ca răspuns la postarea lui Trump. „Nu este normal. Donald Trump nu este un om puternic, ci unul speriat. Illinois nu se va lăsa intimidat de un potențial dictator”, a adăugat Pritzker.

În ultimele săptămâni, Trump a amenințat că va trimite trupe ale Gărzii Naționale și agenți federali în mai multe orașe din SUA conduse de primari din Partidul Democrat, inclusiv Baltimore și New Orleans.

În cele mai multe cazuri, democrații s-au opus planurilor lui Trump și au respins afirmațiile că orașele lor sunt dominate de criminalitate, invocând scăderea ratelor infracționalității.