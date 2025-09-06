Trump anunță că summitul G20 din 2026 va avea loc la un complex al său din zona Miami

Summitul G20 din 2026 va avea loc la clubul de golf Doral, deținut de Trump, din apropierea orașului Miami, scrie Reuters.

„Cred că Doral va fi cea mai bună locație”, a declarat Trump reporterilor în Biroul Oval.

Casa Albă a declarat vineri, într-un comunicat, că Trump Doral va găzdui summitul „la preț de cost și nu va primi niciun profit nici de la Departamentul de Stat, nici de la un guvern străin”. Summitul G20 este programat pentru 14-15 decembrie 2026.

Casa Albă a respins orice acuzație de conflict de interese, iar consilierii au declarat că activele președintelui sunt gestionate de o terță parte.

A vrut să găzduiască un summit G7 în 2020 în același loc

În timpul primului său mandat, în 2020, Trump a vrut să găzduiască un summit G7 în același loc, dar a renunțat la idee în urma criticilor, notează CBS News. În cele din urmă, reuniunea a fost anulată și s-a desfășurat virtual ca urmare a izbucnirii pandemiei de COVID-19.

Stațiunea se află sub ruta de apropiere a zborurilor către Aeroportul Internațional Miami și include patru terenuri de golf, un spa de 48.000 de metri pătrați, o piscină imensă cu un tobogan de 125 de metri și o sală de bal de peste 24.000 de metri pătrați.

Pentru moment, nu este clar ce lideri vor participa la summitul G20 al lui Trump. Totuși, în G20 sunt atât China, cât și Rusia, al cărei președinte Vladimir Putin se confruntă cu un mandat de arestare pentru crime de război emis de Curtea Penală Internațională.