Trump deschide festivitățile „America 250” cu un miting pe National Mall, criticat pentru accentele electorale

Manifestarea face parte din seria de evenimente „America 250”, organizate pentru a marca aniversarea Declarației de Independență din 1776, relatează AP.

Programul a inclus un survol al bombardierelor stealth, fanfare militare, recitaluri muzicale și un discurs al președintelui Trump.

Manifestarea, criticată pentru politizare excesivă

Prezența șefului statului în centrul evenimentului a fost însă anunțată abia după ce mai mulți artiști, printre care Young MC, Martina McBride și trupa The Commodores, și-au anulat participarea, invocând îngrijorări că manifestarea a devenit excesiv de politizată.

În discursul său, Trump a susținut că administrația sa a făcut Statele Unite mai puternice și a încercat să transmită un mesaj optimist înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului din noiembrie.

Evenimentul are loc într-un moment în care Casa Albă încearcă să lase în urmă controversele legate de războiul cu Iranul și să profite de scăderea prețului petrolului, după acordul provizoriu de încetare a ostilităților cu Teheranul.

Trump, acuzat de democrați că se promovează la orice eveniment

Mitingul a atras atât susținători ai președintelui, cât și familii venite să participe la festivitățile dedicate aniversării Statelor Unite.

Participanții au asistat la concerte, demonstrații militare și au purtat numeroase articole vestimentare în culorile drapelului american, precum și șepci cu sloganurile „Make America Great Again” și „America Is Back”.

Democrații au acuzat însă că președintele transformă o celebrare națională într-un eveniment de promovare personală.

Congresmanul democrat Jared Huffman a declarat că aniversarea ar trebui să fie un moment de unitate națională, susținând că Trump încearcă „să facă din celebrarea a 250 de ani un eveniment despre el însuși”.

Popularitatea lui Trump e în scădere

Criticile vin și pe fondul unui nivel redus al popularității președintelui.

Potrivit celui mai recent sondaj Associated Press-NORC, Donald Trump are o rată de aprobare de 37%, în timp ce doar o treime dintre americani aprobă modul în care gestionează economia. Inflația ridicată, deficitul bugetar și controversele privind politica externă și tarifele vamale continuă să reprezinte provocări pentru administrația sa.

În pofida controverselor, organizatorii estimează că festivitățile dedicate aniversării a 250 de ani de la independența Statelor Unite vor continua în următoarele săptămâni, culminând cu evenimentele programate anul viitor.