Trump surprinde din nou: un neurochirurg pensionar va stabili politica alimentară a Americii

Președintele Statelor Unite continuă să atragă atenția prin alegerile sale controversate în domeniul politicilor publice. Cel mai recent exemplu este numirea unui neurochirurg pensionar, Ben Carson, în rolul de consilier principal pentru nutriție, sănătate și locuire în cadrul Departamentului Agriculturii al SUA (USDA).

Carson a preluat acest rol începând de miercuri, urmând să sprijine agenda noului secretar pentru sănătate, Robert F. Kennedy Jr., intitulată „Make America Healthy Again” („Să facem America sănătoasă din nou”).

„Nu există nimeni mai calificat decât dr. Carson să ofere sfaturi privind politicile care îmbunătățesc calitatea vieții americanilor, de la nutriție, la sănătate și locuințe”, a spus secretarul Agriculturii, Brooke Rollins, citat de Bloomberg.

În nenumărate rânduri, administrația Trump a făcut cunoscut că are în vedere reforme ample în domeniul nutriției și sănătății publice. Printre priorități se numără revizuirea programului federal SNAP (asistența alimentară pentru persoane cu venituri mici), precum și a programelor de mese școlare naționale.

O carieră între bisturiu și politică

Pentru publicul american, Ben Carson este un nume bine cunoscut. În vârstă de 74 de ani, Carson este un fost neurochirurg de renume mondial, celebru pentru că a condus cu succes, în 1987, una dintre primele operații de separare a unor gemeni siamezi uniți în zona capului. A devenit o figură publică proeminentă în rândul conservatorilor americani și, înainte de a se alătura administrației Trump, a fost unul dintre candidații republicanilor în cursa pentru desemnarea reprezentantului partidului la alegerile prezidențiale din 2016.

În timpul primului mandat al lui Donald Trump, Carson a fost Secretar al Departamentului pentru Locuințe și Dezvoltare Urbană.

Carson vrea mai puțină zaharoză în mesele celor defavorizați

Deși nu are o pregătire formală în nutriție, Carson este cunoscut pentru opiniile sale ferme legate de sănătate și stil de viață, susținând ideea că „educația și responsabilitatea individuală” sunt cheia prevenirii bolilor. „Mâncarea nesănătoasă e tot mâncare nesănătoasă. SNAP nu a fost creat pentru asta. A fost creat pentru a se asigura că oamenii au mese nutritive și nu mor de foame”, și-a făcut cunoscută poziția privind reformarea programului, într-un interviu recent acordat canalului de știri NewsNation.

Fostul neurochirurg va colabora direct cu Departamentul Agriculturii și va avea un rol important în mai multe direcții-cheie ale politicii publice americane. Printre responsabilitățile sale se numără actualizarea Ghidurilor alimentare naționale, care urmează să fie revizuite până la finalul acestui an, susținerea propunerilor de excludere a produselor nesănătoase – precum băuturile carbogazoase, dulciurile sau deserturile – din programele de ajutor alimentar, precum și promovarea investițiilor în sănătatea mediului rural.

Sănătate și nutriție – varianta Trump

Numirea lui Carson vine la scurt timp după ce Robert F. Kennedy Jr., cunoscut pentru pozițiile sale anti-vaccin și anti-sistem, a fost numit de Trump în fruntea Departamentului Sănătății. Numirea a stârnit controverse în rândul comunității științifice, Kennedy fiind o figură vocală împotriva politicilor sanitare oficiale din perioada pandemiei.

Împreună, cei doi, Carson și Kennedy, formează o echipă care arată o direcție clar conservatoare și critică la adresa sistemului medical tradițional, iar medicul pensionar va avea un cuvânt greu de spus în ceea ce privește ce și cum vor mânca milioane de americani în următorii ani.