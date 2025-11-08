Trump vrea ca un nou stadion din Washington să îi poarte numele. Ce spune purtătoarea de cuvânt a Casei Albe

Trump face presiuni asupra echipei Washington Commanders din National Football League (NFL) ca stadionul, în valoare de 3,7 miliarde de dolari, să îi poarte numele, au declarat pentru ESPN mai multe surse care cunosc situația.

Un înalt oficial al Casei Albe a declarat că președintele american a transmis dorința direct unui membru al grupului de proprietari al lui Josh Harris. „Este ceea ce dorește președintele și probabil că așa se va întâmpla”, a declarat oficialul pentru ESPN.

În replică, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, transmis, printr-un email, sursei citate, că „ar fi un nume frumos, întrucât președintele Trump a făcut posibilă reconstrucția noului stadion”, scrie The Guardian.

Noul stadion are o capacitate de 65.000 de locuri și este programat să se deschidă în 2030.

Echipa nu poate denumi stadionul după bunul plac

Deși Washington Commanders deține drepturile de a vinde sponsorizarea comercială a stadionului, nu se poate lua o decizie în mod unilateral privind denumirea stadionului după o persoană. Terenul este controlat de Serviciul Parcurilor Naționale, iar Consiliul Districtului Columbia va închiria stadionul echipei în conformitate cu legislația aprobată în septembrie.

„Echipa nu are autoritatea necesară. Nu poate numi stadionul după bunul plac”, a declarat o sursă cu cunoștințe directe despre proces pentru The Guardian.

De asemenea, surse The Guardian spun că Trump nu intenționează să cumpere drepturile de denumire sau să solicite unui donator privat să facă acest lucru, însă dorește ca stadionul să-i poarte numele ca un omagiu, similar cu Soldier Field din Chicago sau Lambeau Field din Green Bay, Wisconsin.