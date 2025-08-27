Trump va organiza o întâlnire la Casa Albă pe tema războiului din Gaza, spune Witkoff

„Avem o întrunire mare la Casa Albă mâine, condusă de președinte, și pregătim un plan foarte cuprinzător pentru ziua următoare, pe care cred că mulți oameni vor observa cât de solid este și cât de bine intenționat, și reflectă motivațiile umanitare ale președintelui Trump”, a spus Witkoff.

Israelul s-a confruntat cu indignarea globală după ce a lansat, luni, un atac mortal asupra unui spital din sudul Gazei. Cel puțin 20 de persoane au fost ucise, printre care cinci jurnaliști.

Când a fost întrebat despre reacția sa, Trump a spus că nu auzise despre atac, dar că „nu este mulțumit de acest lucru”.

„Trebuie să punem capăt întregului coșmar”, a adăugat el.

Reacția președintelui vine și după ce israelienii au organizat marți o zi națională de protest, blocând autostrăzile și incendiind anvelope, cerând un acord de încetare a focului în Gaza care să asigure eliberarea ostaticilor.