Trupa No Doubt se reunește: Gwen Stefani, prima femeie care va concerta în celebra arenă high-tech Sphere din Las Vegas

Potrivit Billboard, trupa va urca pe scenă în 2026, într-o serie de reprezentații care marchează o nouă etapă în istoria grupului. Arena, cu o capacitate de 17.600 de locuri, este deținută de Madison Square Garden Entertainment și a găzduit până acum concerte ale trupelor U2, Eagles, Backstreet Boys și Dead & Company.

No Doubt a cântat de doar două ori de la despărțirea din 2015 — cel mai recent, la concertul caritabil FireAid 2025, organizat pentru victimele incendiului din Pacific Palisades, și anterior la Coachella 2024, unde trupa a oferit un set de 80 de minute, alături de Olivia Rodrigo, invitată specială pentru piesa „Bathwater”.

Originară din Anaheim, California, trupa No Doubt s-a impus în anii ’90 ca una dintre cele mai influente formații pop-rock, cu piese precum „Don’t Speak”, „Just a Girl” și „Hella Good”. Albumul de referință al trupei, Tragic Kingdom, a dominat topul Billboard 200 timp de nouă săptămâni consecutive, aducând grupului două premii Grammy și nouă nominalizări.