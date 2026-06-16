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Turcia a transmis Rusiei să evite acțiunile care amenință securitatea și interesele din Marea Neagră

Ministrul turc de Externe, Hakan Fidan, a declarat marți că i-a transmis omologului său rus, Sergei Lavrov, necesitatea evitării oricăror pași în Marea Neagră care ar putea amenința securitatea regională și interesele Turciei, reiterând totodată disponibilitatea Ankarei de a media între Ucraina și Rusia.
Turcia a transmis Rusiei să evite acțiunile care amenință securitatea și interesele din Marea Neagră
Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Andrei Rachieru
16 iun. 2026, 16:51, Știri externe
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Declarațiile au fost făcute la Moscova, în cadrul unei conferințe de presă comune cu Lavrov, în contextul în care, în ultimele luni, Kievul și Moscova s-au acuzat reciproc de atacuri cu drone asupra unor nave-cisternă aflate în apropierea coastei nordice a Turciei, inclusiv asupra unei nave deținute de o companie turcă, scrie Reuters.

Ankara a protestat oficial atât pe lângă Kiev, cât și pe lângă Moscova, în legătură cu aceste incidente.

„Prioritatea noastră este reluarea negocierilor directe și încheierea războiului cât mai curând posibil”, a declarat Fidan, subliniind că Turcia a găzduit anterior mai multe runde de discuții între părțile aflate în conflict.

El a precizat că Ankara este pregătită să găzduiască noi negocieri și să contribuie la un format „mai orientat spre rezultate”, dacă părțile vor fi de acord.

Totodată, șeful diplomației turce a afirmat că i-a transmis lui Lavrov așteptarea Turciei ca orice incident care ar putea afecta interesele sale în Marea Neagră să fie evitat, menționând că au fost discutate și posibile măsuri pentru asigurarea siguranței navigației în regiune. Fidan a adăugat că Turcia se opune ferm oricăror atacuri asupra civililor și infrastructurii civile.

În aprilie, Ucraina a solicitat oficial Turciei să medieze conflictul prin organizarea unei întâlniri la nivel de lideri. Turcia, care va găzdui în luna iulie un summit al NATO, a menținut relații cordiale atât cu Moscova, cât și cu Kievul de la declanșarea invaziei ruse pe scară largă în 2022.

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