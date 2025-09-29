Turcia evacuează activiști ai unei flotile umanitare pentru Gaza după avaria unei nave

Turcia a coordonat evacuarea mai multor activiști aflați pe o flotilă umanitară cu destinația Gaza, după ce una dintre nave, Johnny M, a început să ia apă din cauza unei defecțiuni tehnice, au anunțat organizatorii și agenția de presă turcă Anadolu.

Într-un comunicat publicat pe Instagram, organizatorii Global Sumud Flotilla au precizat că misiunea a fost temporar suspendată, iar toți participanții au fost transferați în siguranță pe alte nave.

O parte dintre activiști vor continua călătoria, iar alții vor fi aduși la țărm.

Potrivit Anadolu, incidentul a avut loc în apele internaționale, între Creta, Cipru și Egipt, în cursul nopții de luni, când nava a lansat un apel de urgență.

Autoritățile turce, inclusiv Semiluna Roșie Turcă, au coordonat operațiunea de salvare.