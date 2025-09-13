Tyler Robinson, asasinul lui Charlie Kirk – un tip liniștit, întrucâtva posomorât, foarte inteligent, mormon nepracticant / Paradoxul unei personalități

Washington, micul orășel, înconjurat de munți, din Utah unde a crescut Tyler Robinson, nu-și revine nici acum.

Nimeni nu și-ar fi imaginat că acest tânăr slăbuț, taciturn, (unii îl găsesc chiar posomorât), liniștit, ar fi în stare să ucidă cu atâta sânge rece, cu atâta rigoare și cinism planificat.

Kris Schwiermann, fostul agent de pază de la școala primară pe care a frecventat-o Tyler, este, potrivit AFP, care a vizitat micul oraș, „în stare de șoc”.

„Nu era un ciudat”

Familia Robinson, familia americană tipică, cu viziuni republicane, are trei băieți.

Tyler este cel mai mare. Schwiermann l-a descirs drept „liniștit, respectuos, destul de rezervat, dar de fapt foarte inteligent”. Crescut în spiritul religiei mormone pe care n-o mai practicau.

„La școală, Tyler a fost elevul perfect, genul de persoană pe care toată lumea și-ar dori-o în clasă”, le spune Jayda Funk ziariștilor AFP.

Jayda a fost colegă cu Tyler timp de 11 ani, de la 5 la 16 ani.

„Întotdeauna am crezut că va deveni om de afaceri sau președintele vreunei companii”, spune ea, incapabilă, cu adevărat, să conțină șocanta veste a arestării fostului ei coleg.

Jayda îl descrie ca pe un tip rezervat, nu în stilul acela ciudat, însă, pentru că avea prieteni și se antura cu diferite grupuri de băieți.

A învățat să tragă cu pușca la vânătoare

A terminat liceul cu brio, în 2021.

A urmat, pentru scurt timp, universitatea, înainte de a se înscrie într-un program de ucenicie în domeniul electric la o școală tehnică din apropierea casei sale.

Părinții lui Tyler, mormoni nepracticanți. Schwiermann spune că nu i-a mai văzut la biserică de opt ani. Unul vindea echipamente de bucătărie, altul lucra în domeniul sănătății, cu persoane cu dizabilități.

Familia Robinson adora să plece în excursii, să campeze, să vâneze cu copiii.

La vânătoare l-a învățat tatăl său, Matt, pe Tyler să țintească și să tragă cu pușca, dar cine să-și fi imaginat că asemenea exerciții își vor fi demonstrat, într-o bună zi, eficiența cu atâta rigurozitate?

„Un extremist de stânga”

În registrele electorale, părinții lui Tyler trec drept republicani, dar Tyler însuși nu a avut niciun fel de simpatii politice. De altfel, el nu a votat la alegerile de anul trecut.

Cu toate astea, și guvernatorul statului Utah, Stephen Cox, a spus că, din anchetele efectuate, ar fi reieșit că tânărul începuse „să se politizeze” în ultima vreme, ba chiar i-a mărturisit unui membru al familiei ostilitatea sa față de conservatorul Charlie Kirk.

Mesajele inscripționate pe gloanțele găsite la locul crimei au determinat presa de peste ocean să-l catalogheze drept un „extremist de stânga”.

Pasionat de mașini de înaltă performanță

Foștii colegi de clasă au povestit despre Tyler că era un fan al jocurilor video, mai ales „Halo” și „Call of Duty”. Prin ianuarie dezvoltase o pasiune pentru mașini de înaltă performanță.

Se împrietenise cu Jay (40 de ani) cu care vorbea mult despre zgomotul făcut de mașini: „Vorbeam despre mașini, despre vuietul pe care-l fac mașinile de înaltă performanță și despre cum se conduc”, povestește Jay. „Era timid, pasionat de mașini”.

„Un tip posomorât, care conduce prea repede”

În complexul reziențial din St. George, în care locuia de mai bine de un an, la aproximativ 10 minute de mers cu mașina de casa părinților săi, vecina lui Tyler, Heather McKnight, observase că acesta nu salute niciodată și că mergea cam repede cu mașina sa, un Dodge Challenger gri.

„Era mereu distant, nu salute niciodată, era doar ciudat”, povestește această doamnă de 50 de ani, care nu și-ar fi imaginat niciodată că acest tânăr, pe alocuri posomorât, dar atât de la locul lui va comite, într-o bună zi, o crimă.