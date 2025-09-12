Cine este Tyler Robinson, asasinul lui Charlie Kirk. Mesajul „Hei, fascistule! Prinde!”, găsit pe cartușele puștii sale

Tyler Robinson, suspectul de 22 de ani reținut în cazul asasinării conservatorului Charlie Kirk, a folosit o armă de tip bolt-action (cu acțiune prin arc), pe care a operat-o de pe o clădire înaltă.

Tyler Robinson ar fi fost dat în primire autorităților de un membru al familiei, chiar tatăl acestuia, care a anunțat un pastor local. Pastorul a contactat oficialitățile, potrivit Forbes, care citează CNN.

Motivul atacului nu este confirmat, dar la conferința de presă susținută de FBI în colaborare cu oficiali guvernamentali, a fost înaintată ideea unui asasinat politic.

Un membru al familiei a declarat că Robinson devenise „mai implicat în politică” în ultimii ani.

Potrivit FBI, un membru al familiei și-a amintit un incident recent în care Robinson a venit la cină înainte de 10 septembrie și a menționat că Charlie Kirk urma să vină la Universitatea Utah Valley, vorbind despre motivul pentru care „nu-l plăcea pe acesta și punctele sale de vedere”.

Spencer Cox, guvernatorul statului Utah, a spus că mesaje inscripționate pe cartușe au fost descoperite împreună cu pușca.

El a spus că inscripțiile de pe un cartuș tras erau: „”Notices. Bulges. OWO. What’s this?” ( n.r. o traducere în română ce să păstreze sensul original nu a fost posibilă)

Au fost găsite inscripții și pe cartușele nefolosite, a adaugat Cox. El spune că pe acestea scria:

„Hei, fascistule! Prinde!”

„O bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao” ( refren din celebrul cântec italian anti-fascist)

„Dacă citești asta, ești gay. LMAO.”

Spencer Cox: „E un atac la libertatea de expresie”

Guvernatorul statului Utah, Spencer Cox, a declarat în cadrul conferinței:

„E un atac la idealurile noastre, la cine am fost ca națiune, la cine suntem, la cine am putea să fim. E mai mult decât un atac, e un atac la libertatea de expresie, așa cum este ea statuată în Declarația de Independență. (…)

Nu vom fi niciodată în stare sa rezolvăm alte probleme, dacă nu putem avea o confruntare de idei pașnică și în siguranță. În ultimele 48 de ore, am fost cit se poate de mânios și cât se poate de trist.

Cum mânia mă făcea să-mi pierd controlul amintirea lui Charlie mă făcea să-mi revin. Tinerii îl iubeau pe Charlie. Tinerii îl urau pe Charlie”.

„Întotdeauna iartă-ți dușmanii! Nimic nu-i enervează mai mult”

Discursul lui Cox s-a concentrat, de altfel, pe imposibilitatea oamenilor de a avea un dialog contradictoriu, fără recursul la violență:

„Iată ce spunea Charlie: când oamenii au încetat să mai vorbească, s-a născut violența. Întotdeauna iartă-ți dușmanii! Nimic nu-i enervează mai mult. E important să fii cu picioarele pe pământ. Închide-ți telefonul, deschide-ți Biblia”.

„Putem alege o cale diferită. Nu pretinzând că diferențele nu contează. Aud tot mai des că cuvintele sunt violență. Cuvintele sunt cuvinte, violența este violență. Acea persoană e în custodia noastră și va fi trasă la răspundere”, a spus Cox, care a admirat reacția pașnică a cetățenilor din Utah, care s-au retras în rugăciune, nu au reacționat violent.