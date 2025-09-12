Prima pagină » Știri externe » Cine este Tyler Robinson, asasinul lui Charlie Kirk. Mesajul „Hei, fascistule! Prinde!”, găsit pe cartușele puștii sale

Spencer Cox, guvernatorul statului Utah: „Nu vom fi niciodată în stare sa rezolvăm alte probleme, dacă nu putem avea o confruntare de idei pașnică și în siguranță”
Luiza Moldovan
12 sept. 2025, 17:58, Știri externe

Tyler Robinson, suspectul de 22 de ani reținut în cazul asasinării conservatorului Charlie Kirk, a folosit o armă de tip bolt-action (cu acțiune prin arc), pe care a operat-o de pe o clădire înaltă.

Tyler Robinson ar fi fost dat în primire autorităților de un membru al familiei, chiar tatăl acestuia, care a anunțat un pastor local. Pastorul a contactat oficialitățile, potrivit Forbes, care citează CNN.

Motivul atacului nu este confirmat, dar la conferința de presă susținută de FBI în colaborare cu oficiali guvernamentali, a fost înaintată ideea unui asasinat politic.

Un membru al familiei a declarat că Robinson devenise „mai implicat în politică” în ultimii ani.

Potrivit FBI, un membru al familiei și-a amintit un incident recent în care Robinson a venit la cină înainte de 10 septembrie și a menționat că Charlie Kirk urma să vină la Universitatea Utah Valley, vorbind despre motivul pentru care „nu-l plăcea pe acesta și punctele sale de vedere”.

Spencer Cox, guvernatorul statului Utah, a spus că mesaje inscripționate pe cartușe au fost descoperite împreună cu pușca.

El a spus că inscripțiile de pe un cartuș tras erau: „”Notices. Bulges. OWO. What’s this?” ( n.r. o traducere în română ce să păstreze sensul original nu a fost posibilă)

Au fost găsite inscripții și pe cartușele nefolosite, a adaugat Cox. El spune că pe acestea scria:

  • „Hei, fascistule! Prinde!”
  • „O bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao” ( refren din celebrul cântec italian anti-fascist)
  • „Dacă citești asta, ești gay. LMAO.”

Spencer Cox: „E un atac la libertatea de expresie”

Guvernatorul statului Utah, Spencer Cox, a declarat în cadrul conferinței:

„E un atac la idealurile noastre, la cine am fost ca națiune, la cine suntem, la cine am putea să fim. E mai mult decât un atac, e un atac la libertatea de expresie, așa cum este ea statuată în Declarația de Independență. (…)

Nu vom fi niciodată în stare sa rezolvăm alte probleme, dacă nu putem avea o confruntare de idei pașnică și în siguranță. În ultimele 48 de ore, am fost cit se poate de mânios și cât se poate de trist.

Cum mânia mă făcea să-mi pierd controlul amintirea lui Charlie mă făcea să-mi revin. Tinerii îl iubeau pe Charlie. Tinerii îl urau pe Charlie”.

„Întotdeauna iartă-ți dușmanii! Nimic nu-i enervează mai mult”

Discursul lui Cox s-a concentrat, de altfel, pe imposibilitatea oamenilor de a avea un dialog contradictoriu, fără recursul la violență:

„Iată ce spunea Charlie: când oamenii au încetat să mai vorbească, s-a născut violența. Întotdeauna iartă-ți dușmanii! Nimic nu-i enervează mai mult. E important să fii cu picioarele pe pământ. Închide-ți telefonul, deschide-ți Biblia”.

„Putem alege o cale diferită. Nu pretinzând că diferențele nu contează. Aud tot mai des că cuvintele sunt violență. Cuvintele sunt cuvinte, violența este violență. Acea persoană e în custodia noastră și va fi trasă la răspundere”, a spus Cox, care a admirat reacția pașnică a cetățenilor din Utah, care s-au retras în rugăciune, nu au reacționat violent.