Ucigașul lui Charlie Kirk a fost arestat/ Asasinul este Tyler Robinson, 22 de ani. Mesaje antifasciste găsite pe cartușele acestuia

UPDATE FBI are o conferință de presă despre caz și suspect

Conferința de presă a FBI a început cu guvernatorul statului Utah, Spencer Cox, care a precizat „L-am prins”.

El a spus că un membru al familiei lui Tyler Robinson a contactat un prieten de familie, care apoi a contactat șeriful cu informația că Robinson a mărturisit sau a sugerat că el a comis crima.

Reamintim că suspectul în cazul uciderii activistului american Charlie Kirk a fost identificat ca fiind Tyler Robinson, în vârstă de 22 de ani.

Un membru al familiei a declarat că Robinson devenise „mai implicat în politică” în ultimii ani.

Potrivit FBI un membru al familiei și-a amintit un incident recent în care Robinson a venit la cină înainte de 10 septembrie și a menționat că Charlie Kirk urma să vină la Universitatea Utah Valley, vorbind despre motivul pentru care „nu-l plăcea pe acesta și punctele sale de vedere”.

A fost prezentată și o poză a lui Tyler Robinson

Mesaje inscripționate pe cartușe

Robinson a inscripționat mesaje pe cartușe.

Spencer Cox, guvernatorul statului Utah, a spus că mesaje inscripționate pe cartușe au fost descoperite împreună cu pușca.

El a spus că inscripțiile de pe un cartuș tras erau: „”Notices. Bulges. OWO. What’s this?” ( n.r o traducere în română ce să păstreze sensul original nu a fost posibilă)

Au fost găsite inscripții și pe cartușele nefolosite, a adaugat Cox. El spune că acestea scriau:

„Hei, fascistule! Prinde!”

„O bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao” ( refren din celebrul cântec italian anti-fascist)

„Dacă citești asta, ești gay. LMAO.”

Colegul de cameră al suspectului Tyler Robinson le-a arătat anchetatorilor mesaje pe Discord, o aplicație de chat în grup, în care Robinson vorbea despre recuperarea unei puști, potrivit guvernatorului statului Utah, Spencer Cox.

Colegul de cameră „le-a permis anchetatorilor să facă fotografii ale ecranului pe măsură ce fiecare mesaj era afișat de colegul lui Robinson”, a declarat Cox astăzi într-o conferință de presă.

„Conținutul acestora includea mesaje asociate cu contactul Tyler, în care se menționa necesitatea de a recupera o pușcă dintr-un punct de livrare, mesaje legate de supravegherea vizuală a zonei în care a fost lăsată pușca și un mesaj care se referea la faptul că pușca a fost lăsată înfășurată într-un prosop”, a detaliat Cox.

„Mesajele se referă, de asemenea, la gravarea cartușelor și la o mențiune despre o lunetă, precum și la faptul că pușca era unică. Mesajele de la contactul Tyler menționau, de asemenea, că acesta își schimbase hainele”, a remarcat Cox.

UPDATE NBC News: Un tânăr de 22 de ani din Utah, ar fi suspectul acuzat de uciderea lui Charlie Kirk

Tyler Robinson, 22 de ani, din Utah, a fost identificat de surse citate de NBC News drept suspectul arestat şi acuzat de uciderea lui Charlie Kirk, cunoscut comentator şi activist politic conservator.

Detalii despre circumstanţele crimei şi motivele acesteia nu au fost încă făcute publice.

Suspectul în cazul asasinării lui Kirk a fost prins, a anunţat preşedintele american Donald Trump în tinpul unei emisiuni la Fox News.

Pe social media au circulă mai multe poze de pe rețele de socializare ale suspectului

UPDATE Ce a spus Trump în interviul în care a anunțat capturarea asasinului

Bărbatul aflat acum în custodia poliției și interogat în legătură cu asasinarea lui Charlie Kirk a fost găsit cu ajutorul unei persoane care îl cunoștea, potrivit președintelui Donald Trump.

„Practic, cineva care îi era foarte apropiat l-a denunțat”, a declarat Trump vineri dimineață, în emisiunea „Fox and Friends”.

„Asta se întâmplă când ai niște fotografii bune”, a spus președintele, referindu-se la fotografiile mai clare ale suspectului publicate joi de FBI.

Trump a spus că informatorul era „o persoană implicată în aplicarea legii, dar era o persoană credincioasă”.

Tatăl persoanei arestate a cooperat cu anchetatorii, a spus Trump.

Președintele a recunoscut că a primit doar o scurtă informare înainte de interviu și a spus: „Sunt întotdeauna supus corectării, dar vă spun doar ceea ce aud”.

UPDATE Surse CNN: Suspectul este interogat

O persoană se află în arest și este interogată în legătură cu împușcarea mortală a activistului conservator Charlie Kirk, potrivit patru surse familiarizate cu cazul, citate de CNN.

Persoana respectivă este încă interogată, potrivit surselor.

Suspectul s-ar fi predat la îndemnul tatălui său, după ce o persoană ce l-a recunoscut i s-a adresat acestuia, a precizat Trump în intervenția de la Fox News.

UPDATE Suspectul în cazul împușcării lui Charlie Kirk se află în arest, afirmă Trump

Donald Trump, președintele SUA, a declarat că forțele de ordine au arestat un suspect în cazul împușcării mortale a activistului conservator Charlie Kirk la o universitate din Utah, relatează Reuters.

El adaugă că autoritățile locale „au făcut o treabă excelentă, toată lumea a colaborat. Totul a ieșit bine”.

„Sper că va primi pedeapsa cu moartea”, a adăugat Trump.

Anterior, în cadrul emisiunii Fox & Friends, Trump a declarat că „cineva foarte apropiat” suspectului l-a denunțat.

El nu a dezvăluit identitatea persoanei respective, dar confirmă că vor exista noutăți în cursul zilei de astăzi.

În actualizare