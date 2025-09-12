Prima pagină » Justiţie » NBC News: Un tânăr de 22 de ani din Utah a fost acuzat de uciderea lui Charlie Kirk

Rareș Mustață
12 sept. 2025, 16:24, Știri externe

Tyler Robinson, 22 de ani, din Utah, a fost identificat de surse citate de NBC News drept suspectul arestat și acuzat de uciderea lui Charlie Kirk, cunoscut comentator și activist politic conservator.

Detalii despre circumstanțele crimei și motivele acesteia nu au fost încă făcute publice.

Suspectul în cazul asasinării lui Kirk a fost prins, a anunțat președintele american Donald Trump în tinpul unei emisiuni la Fox News.