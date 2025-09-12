NBC News: Un tânăr de 22 de ani din Utah a fost acuzat de uciderea lui Charlie Kirk

Surse apropiate anchetei au declarat că tânărul arestat pentru uciderea activistului conservator Charlie Kirk este Tyler Robinson, în vârstă de 22 de ani, din statul Utah.
Detalii despre circumstanțele crimei și motivele acesteia nu au fost încă făcute publice.
🚨 BREAKING: Charlie Kirk’s kiIIer is 22 year old Tyler Robinson of Utah, per multiple reports
He is in custody.
I want to see him in front of a firing squad. pic.twitter.com/lGxfED9Tsn
— Nick Sortor (@nicksortor) September 12, 2025
Suspectul în cazul asasinării lui Kirk a fost prins, a anunțat președintele american Donald Trump în tinpul unei emisiuni la Fox News.