Schimbul șocant de mesaje dintre Tyler Robinson, ucigașul lui Charlie Kirk, și iubitul său, trans, Lance Twiggs

Schimb de mesaje înfiorător, făcut public de presupusul asasin al lui Charlie Kirk și partenerul său, transgender, Lance Twiggs.

Twiggs, în vârstă de 22 de ani, iubitul lui Tyler Robinson, a oferit dovezi autorităților, privind conversația care a avut loc la scurt timp după ce activistul conservator a fost împușcat.

„Lasă ce faci și uită-te sub tastaturea mea”, a început schimbul de mesaje.

Twiggs a găsit un bilet pe care scria „Am avut ocazia să-l elimin pe Charlie Kirk și am făcut-o”.

Procurorii au precizat că Twiggs a răspuns: „Ce????????????? Glumești, nu-i așa?”.

Biletul lăsat de Robinson sub tastatură a fost recuperat de polițiști.

Robinson a continuat: „Încă sunt bine, dragostea mea, dar sunt blocat în Orem pentru puțin mai mult timp. Nu ar trebui să dureze mult până să pot veni acasă, dar trebuie să îmi iau încă pușca.

Sincer, speram să păstrez secretul ăsta până muream de bătrânețe. Îmi pare rău că te implic.”

„Da, eu sunt, îmi pare rău”

Twiggs l-a întrebat dacă el e autorul crimei. „Da, eu sunt, îmi pare rău”.

Întrebat de ce, Robinson a spus: „M-am săturat de ura lui. Unele forme de ură nu pot fi negociate”, apoi a adăugat: „Dacă reușesc să-mi iau pușca fără să fiu văzut, nu va rămâne nicio probă. Voi încerca s-o recuperez din nou, sper să fi plecat deja. NU am văzut nimic despre faptul că ar fi găsit-o”.

Twiggs l-a întrebat pe Robinson cât timp a plănuit crima, iar Robinson a răspuns: „Puțin peste o săptămână”, apoi a adăugat că este „îngrijorat” de amprentele sale de pe pușcă, după ce a fost nevoit să-și abandoneze arma din cauza unui echipaj de poliție din apropiere, apoi l-a instruit pe Twiggs să „șteargă această conversație”.

Robinson a spus că tatăl său a fost un „susținător înfocat al MAGA”, de când Donald Trump a fost reales și a adăugat: „Am de gând să mă predau de bunăvoie, unul dintre vecinii mei de aici este adjunct al șerifului. Tu ești singura mea grijă, dragostea mea”.

Iubitul său a răspuns: „Eu sunt mult mai îngrijorat ca tine”.

În închisoare, poartă o vestă de prevenire a automutilării

Procurorii au spus că schimbul de mesaje s-a încheiat cu Robinson cerându-i lui Twiggs: „nu vorbi cu presa, te rog. Nu da interviuri și nu face niciun comentariu. Dacă vreun polițist îți pune întrebări, cere un avocat și rămâi tăcut”.

Suspectul a apărut în fața instanței prin videoconferință din închisoarea comitatului Utah, unde a fost văzut purtând o „vestă de prevenire a automutilării”.

Procurorii au confirmat că vor cere pedeapsa cu moartea pentru presupusul asasin, menționând într-un document oficial că decizia a fost luată „pe baza probelor disponibile, a circumstanțelor și a naturii crimei”.

Robinson a fost pus oficial sub acuzare pentru șapte infracțiuni, inclusiv omor calificat, folosirea unei arme de foc care a provocat vătămări corporale grave și două capete de acuzare pentru obstrucționarea justiției.

Conform documentelor din instanță, mama sa a spus că el devenise mai orientat spre stânga și „mai pro-gay și pro-drepturi trans” înainte de uciderea lui Charlie Kirk.