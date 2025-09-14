Tyler Robinson, ucigașul lui Charlie Kirk, locuia cu un partener transgender

Tyler Robinson, tânărul de 22 de ani, acuzat că l-a asasinat pe activistul conservator Charlie Kirk, locuia cu un partener transgender, au confirmat surse din cadrul forțelor de ordine.

Numele său e Lance Twiggs, are 22 de ani și se află în proces de tranziție de la genul masculin la cel feminin. El colaborează pe deplin cu anchetatorii FBI.

Înregistrările publice arată că Twiggs locuia la aceeași adresă cu Robinson.

Un membru al familiei lui Twiggs a confirmat pentru anchetatori că aceștia locuiau împreună, însă a refuzat să specifice dacă aceștia erau implicați romantic.

Twiggs era „oaia neagră” a familiei

Această rudă l-a descris pe Twiggs drept „oaia neagră” a familiei, însă nu a fost dispusă să ofere mai multe amănunte. Aceasta a mai adăugat că nu cunoaște opiniile politice ale lui Twiggs, nici detaliile tranziției sale.

Autoritățile au apreciat cooperarea lui Twiggs ca fiind „crucială” în anchetă. Acesta a împărtășit cu anchetatorii mesaje text și alte tipuri de comunicare, privind cartușele care au fost găsite la fața locului și instrucțiuni pentru recuperarea unei puști ascunse într-un loc de depozitare.

Potrivit unui affidavit al acestuia, Tyler și-a schimbat ținuta după asasinat. Gloanțele au fost trase de la aproximativ 200 de metri, dintr-o pușcă cu repetiție Mauser calibru 30-06, care a fost găsită de anchetatori înfășurată într-un prosop într-o pădure, iar pe ele erau inscripționate diferite mesaje.

Informații de context

Kirk a fost un critic vehement al „agendei LGBTQ” și se opunea procedurilor de schimbare de sex.

Tyler Robinson a crescut într-o familie cu viziuni conservatoare, dar a fost neînregimentat politic. În ultimii ani, a părut să adopte o ideologie de „extremă stângă”.

Tyler Robinson s-a predat poliției după ce a vorbit cu tatăl său și cu un pastor local.

Autoritățile continuă să investigheze fiecare detaliu al atacului, pe care l-au descris drept „un asasinat politic”.