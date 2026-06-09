Ucraina a dejucat un complot de asasinare a unui oficial HUR. Atac cu dronă pregătit de un suspect cu legături în Rusia

Potrivit autorităților, suspectul ar fi acționat la comanda serviciilor secrete ruse și urma să primească 100.000 de dolari pentru executarea asasinatului.

Conform informațiilor publicate de TVP World, bărbatul în vârstă de 38 de ani, rezident în Kiev și fost militar ucrainean cu experiență în misiuni de recunoaștere, primise deja un avans de 10.000 de dolari pentru îndeplinirea misiunii.

Atacul urma să fie realizat cu o dronă FPV

Anchetatorii susțin că suspectul a colectat informații detaliate despre programul zilnic și traseele utilizate de Andrii Iusov. De asemenea, acesta ar fi început recrutarea unor complici și ar fi pus la punct planul unui atac cu dronă de tip FPV, utilizată frecvent pe frontul din Ucraina.

Potrivit poliției, suspectul a desfășurat activități de supraveghere și monitorizare a țintei sale, încercând să identifice momentul optim pentru executarea atacului.

În urma perchezițiilor, oamenii legii au confiscat un autoturism, mai multe telefoane mobile și un dispozitiv GPS de urmărire, considerate probe relevante în anchetă.

Comunicare codificată între suspecți

Serviciul de Informații Militare al Ucrainei (HUR) a transmis că membrii grupării foloseau un limbaj codificat pentru a evita detectarea de către autorități.

Astfel, persoana care ar fi comandat asasinatul era denumită „maistru”, executantul era numit „muncitor”, iar arma crimei era descrisă drept „unealtă”. Potrivit anchetatorilor, aceste metode de comunicare au fost utilizate pentru a ascunde adevărata natură a operațiunii.

Autoritățile ucrainene continuă investigațiile pentru identificarea tuturor persoanelor implicate în acest caz și pentru stabilirea întregii rețele de contacte a suspectului.

A doua tentativă asupra lui Andrii Iusov

Potrivit serviciilor de informații ucrainene, aceasta nu este prima tentativă de asasinat care îl vizează pe Andrii Iusov. În luna februarie, oficialul s-a aflat pe lista unor personalități din domeniul militar, politic și al informațiilor care ar fi fost ținte ale unei operațiuni ruse cunoscute sub numele de „Enigma 2.0”.

Operațiunea respectivă a fost dejucată înainte de a fi pusă în aplicare.

După anunțul autorităților, Andrii Iusov a reacționat pe Facebook, afirmând că tentativa de asasinat reprezintă o confirmare a eficienței activității desfășurate de serviciile de informații militare ale Ucrainei și de Centrul de coordonare pentru prizonierii de război.

„Înseamnă că facem totul cum trebuie, iar asta îi irită pe ocupanții ruși. Rusia este brutală și perfidă”, a transmis oficialul ucrainean.

Suspectul a fost pus oficial sub acuzare pentru pregătirea unei crime la comandă cu premeditare și din motive financiare. Dacă va fi găsit vinovat, acesta riscă pedeapsa cu închisoarea pe viață.