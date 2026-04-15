Ucraina a recuperat 50 km pătrați de teritoriu în martie, a declarat șeful armatei

Ucraina a recucerit aproape 50 km² în martie, în ciuda luptelor care rămân intense pe front. Kievul continuă să lovească ținte din Rusia pentru a-i slăbi capacitatea militară.
Ucraina a recuperat 50 km pătrați de teritoriu în martie, a declarat șeful armatei
Nițu Maria
15 apr. 2026, 18:25, Știri externe

Armata ucraineană a reușit să recupereze aproape 50 de kilometri pătrați de teritoriu în cursul lunii martie, potrivit comandantului forțelor armate, Oleksandr Syrskyi, citat de Reuters.

Acest avans continuă mișcarea militară de la începutul anului, când Kievul a raportat câștiguri teritoriale treptate în fața trupelor rusești.

În același timp, situația de pe front rămâne nerezolvată. Odată cu schimbarea vremii, armata Rusiei a crescut ritmul atacurilor și acționează pe aproape întreaga linie de contact, care se întinde pe aproximativ 1.200 de kilometri.

Zonele cele mai afectate de lupte se află în estul și sud-estul Ucrainei. Regiunea din jurul orașului Pokrovsk a fost una dintre cele mai disputate, pentru că Rusia a încercat să preia controlul complet încă din 2024.

De asemenea, direcțiile Oleksandrivka, Kostiantynivka și Lyman au înregistrat și ele o serie de confruntări intense.

Contraofensivele ucrainene din sud-est au încetinit înaintarea trupelor rusești și au afectat planurile Moscovei pentru o ofensivă de primăvară.

Potrivit datelor comunicate anterior tot de Oleksandr Syrskyi, Ucraina a recucerit în total aproximativ 480 de kilometri pătrați de la sfârșitul lunii ianuarie.

Pentru a limita capacitatea de atac a Rusiei, forțele ucrainene au intensificat loviturile asupra obiectivelor strategice din interiorul teritoriului rus. În luna martie, au fost vizate 76 de astfel de ținte, inclusiv 15 instalații din sectorul rafinării petrolului.

Operațiunile au inclus atacuri asupra porturilor, rafinăriilor și fabricilor de îngrășăminte, cu scopul de a reduce veniturile Moscovei din exporturi și de a slăbi baza economică a efortului de război.

