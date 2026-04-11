Zelenski avertizează: Ucraina va reacționa imediat dacă Rusia încalcă armistițiul de Paște

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a transmis sâmbătă un mesaj în contextul armistițiului anunțat pentru perioada Paștelui, scrie Ukrinform.

Liderul de la Kiev a precizat că Ucraina va respecta înțelegerea făcută cu Rusia, însă va reacționa rapid în cazul unor încălcări din partea opoziției.

Potrivit informațiilor publicate de Ukrinform, declarațiile au fost făcute pe Facebook, unde șeful statului a explicat modul în care autoritățile ucrainene au stabilit strategia pentru această perioadă.

„Astăzi am definit parametrii răspunsului nostru la posibilele încălcări ale armistițiului de către armata rusă. Înțelegem cu toții cu cine avem de-a face. Ucraina va respecta armistițiul și va răspunde strict cu aceeași monedă. Absența atacurilor rusești în aer, pe uscat și pe mare va însemna absența răspunsurilor noastre.”, a scris Zelenski.

Acesta a declarat că armata ucraineană este pregătită pentru orice scenariu care ar putea apărea pe front. În același timp, el a mai spus că Ucraina a propus în mod repetat mai multe variante de armistițiu și crede că perioada Paștelui ar trebui să ofere un moment de liniște.

„Ucraina a propus în repetate rânduri Rusiei diverse formate de armistițiu și credem că Paștele ar trebui să fie un moment de tăcere și siguranță. Un armistițiu de Paște ar putea marca, de asemenea, începutul unui adevărat pas către pace – avem o propunere corespunzătoare din partea noastră”, a adăugat Zelenski.

Totodată, președintele ucrainean a discutat cu comandantul șef al armatei, Oleksandr Sîrski, despre acțiunile pe care unitățile militare le vor urma în cazul respectării sau încălcării armistițiului.

„Informații privind natura reciprocă a acțiunilor noastre și posibila prelungire a armistițiului după Paște au fost, de asemenea, transmise părții ruse”, a spus el.

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a anunțat o oprire temporară a ostilităților cu ocazia Paștelui. Kremlinul a precizat că măsura se aplică începând cu ora 16:00, ora Moscovei, pe 11 aprilie, până la finalul zilei de 12 aprilie.

Anterior, Kievul a transmis, inclusiv prin intermediul Statelor Unite, o propunere pentru acest armistițiu. La începutul lunii aprilie, Volodimir Zelenski a declarat că Ucraina este pregătită să respecte o încetare a focului, cu condiția ca Rusia să oprească atacurile.