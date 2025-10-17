Ucraina ar putea folosi împrumutul pentru reparații pentru a cumpăra arme din afara Europei

Documentul, analizat vineri de Reuters, prezintă schița posibilului plan propus de organul executiv al Uniunii Europene în septembrie.

Propunerea ar împărți împrumutul în două părți, cea mai mare parte fiind destinată dezvoltării industriei de apărare a Ucrainei și achiziționării de material de apărare în Ucraina și în cele 27 de state membre ale UE.

A doua parte ar consta în sprijin bugetar, care ar permite Ucrainei să cumpere arme și din alte surse pentru a o ajuta în lupta sa acerbă împotriva invaziei rusești la scară largă și a intensificării atacurilor cu rachete și drone.

Sprijinul bugetar ar ajuta, de asemenea, Kievul să ofere garanțiile financiare necesare pentru a obține asistență suplimentară din partea Fondului Monetar Internațional, se arată în document.

Cancelarul german Friedrich Merz a declarat joi că va solicita, la viitorul summit al UE, ca blocul să utilizeze activele rusești înghețate în Occident pentru efortul de război al Ucrainei.

Deși există sprijin politic pentru această idee în principiu, unele țări doresc mai multă claritate cu privire la riscurile juridice și fiscale.

Kremlinul a descris propunerea ca fiind o confiscare ilegală a proprietății rusești și a avertizat că va exista o represalie pentru orice furt de active rusești.