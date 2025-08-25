Ucraina dezvăluie noile îmbunătățiri ale rachetei Neptun

Inițial, Neptun era o rachetă antinavă produsă în Ucraina și lansată de la sol, cu o rază maximă de 300 de kilometri, folosită în aprilie 2022 pentru a scufunda nava-amiral a Flotei ruse din Marea Neagră.

O imagine cu versiunea modernizată a rachetei a apărut într-un videoclip publicat, duminică, de portalul guvernamental de armament Zbroya pe Instagram.

Potrivit Defense Express, racheta prezentată este cel mai probabil o variantă modernizată a modelului orginal, denumită neoficial „Long Neptune”. Publicația susține că lungimea sa ar putea depăși șase metri.

În martie, președintele Volodimir Zelenski a anunțat că racheta a trecut cu succes testele și a fost folosită în luptă.

Fabian Hoffmann, cercetător doctorand la Universitatea din Oslo, specializat în tehnologia rachetelor, a explicat că principala îmbunătățire a noii versiuni este, cel mai probabil, sistemul de ghidare.

Varianta antinavă originală se bazează pe ghidaj radar, eficient atunci „când ai o navă mare a inamicului asupra căreia senzorul se poate fixa”.

„Dar acest sistem nu este foarte util într-un mediu terestru, care este aglomerat și unde nu ai astfel de semnături radar ușor de diferențiat”, a declarat el pentru The Kyiv Independent.

Totuși, un alt anunț recent ar putea face ca „Long Neptune” să devină parțial redundant. Ucraina intenționează să înceapă iarna aceasta producția de serie a rachetei de croazieră Flamingo, dezvoltată în țară, cu o rază de acțiune de 3.000 de kilometri.

„Dacă producătorul reușește să livreze această rachetă în număr semnificativ, și nu este doar o schemă de marketing, atunci, sincer, importanța unei rachete Neptun modernizate scade considerabil”, a spus Hoffmann.