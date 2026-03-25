Ucraina estimează costuri uriașe pentru refacerea sistemului energetic, după ani de atacuri asupra infrastructurii

Ministrul Energiei din Ucraina, Denys Shmyhal, a anunțat că țara are nevoie de aproximativ 91 de miliarde de dolari pentru a-și reconstrui sistemul energetic în următorii zece ani.

Evaluarea se bazează pe datele furnizate de Banca Mondială, relatează Kyiv Post.

Ministrul a declarat că investițiile private sunt importante în acest proces, mai ales în domenii precum stocarea energiei, sursele regenerabile, producția de gaze și modernizarea rețelelor energetice.

„Potrivit Băncii Mondiale, Ucraina va avea nevoie de aproape 91 de miliarde de dolari în următorul deceniu pentru a-și restabili sectorul energetic. Pentru a implementa astfel de investiții, Ucraina are nevoie critică de capital privat”, a scris Denys Shmyhal pe Telegram.

El a prezentat și beneficiile unui astfel de parteneriat pentru toate părțile implicate.

„Oferim un parteneriat bazat pe interes strategic comun și fezabilitate economică. Ucraina primește un sistem energetic modernizat. Europa [primește] o arhitectură energetică mai puternică și mai diversificată. Investitorii [primesc] acces la una dintre cele mai mari piețe de infrastructură de pe continent”, a adăugat el.

Datele Băncii Mondiale arată că sectorul energetic este printre cele mai afectate, fiind depășit doar de infrastructura de transport, unde costurile estimate ajung la 96 de miliarde de dolari.

În total, necesarul pentru redresarea Ucrainei în următorul deceniu se ridică la aproape 588 de miliarde de dolari, potrivit unui raport realizat împreună cu Comisia Europeană și Organizația Națiunilor Unite.

Sistemul energetic al țării a suferit foarte multe distrugeri de la începutul invaziei lansate de Rusia în 2022. Atacurile au vizat rețelele de transport al energiei, dar și infrastructura de gaze și centralele electrice.

În vara anului 2024, Ucraina a pierdut o mare parte din capacitatea sa energetică, după ce mai multe instalații au fost distruse sau ocupate.

Situația s-a agravat în iarna 2025-2026, când loviturile asupra centralelor termice au provocat pene de curent și probleme grave de încălzire în timpul unei perioade de temperaturi scăzute.

Autoritățile încearcă să refacă sistemul prin soluții mai flexibile, care includ centrale mai mici și sisteme de rezervă bazate pe baterii. Cu toate acestea, incertitudinea rămâne mare în cazul centralei nucleare de la Zaporijia, cea mai mare din țară, care se află sub control rusesc și nu poate contribui la rețeaua națională.