Ucraina a lansat atacuri cu drone asupra infrastructurii energetice din Rusia

Forțele armate ucrainene au lansat în noaptea de miercuri spre joi un atac cu drone asupra unor obiective energetice majore din regiunea Leningrad, afectând infrastructura petrolieră și portuară, dar și traficul aerian din Sankt Petersburg.
Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: AI
Radu Mocanu
26 mart. 2026, 08:41, Știri externe

Un atac cu drone a vizat o rafinărie importantă de petrol și un port de gaze naturale din regiunea Leningrad, potrivit oficialilor ruși, citați de The Kyiv Independent

Atacurile vin la o zi după ce Ucraina a lansat un atac de amploare, care a afectat terminalul energetic din portul Ust-Luga și un spărgător de gheață militar în portul Vyborg. În atacurile de joi, portul Ust-Luga a fost cuprins de flăcări, iar zborurilor pe aeroportul Pulkovo din Sankt Petersburg au fost suspendate. 

De asemenea, un atac cu drone și în districtul Kirishi, unde se află una dintre cele mai mari rafinării de petrol din Rusia. 

Guvernatorul regiunii Leningrad a transmis, printr-un mesaj publicat pe Telegram: „Peste 20 de drone distruse deasupra regiunii Leningrad. Atacul este respins deasupra districtului Kirishi. Există pagube în zona industrială. Conform informațiilor preliminare, nu există victime. 

Rafinăria Kirishi reprezintă aproximativ 6.6% din capacitatea totală de rafinare a Rusiei și a mai fost atacată anterior, inclusiv în 2025. Complexul, situat la peste 800 de km de granița cu Ucraina are o capacitate anuală de procesare de aproximativ 17.7 milioane de tone metrice, echivalentul a circa 355.000 de barili pe zi.

Portul Ust-Luga, unul dintre cele mai mari de la Marea Baltică și un punct cheie pentru exporturile de petrol și produse petroliere ale Rusiei.

Agenția de presă Reuters relata că aproximativ 40% din capacitatea de export de petrol a Rusiei este în prezent afectată de atacuri, avarii la conducte și confiscări de petroliere.

Recomandarea video

Războiul din Iran ar putea deveni furtuna perfectă pentru petrodolar
G4Media
6.000 lei amendă, în 2026, pentru toți românii care stau la curte și fac această greșeală. Vecinii pot sesiza Poliția
Gandul
💣 Valentin Sanfira s-a iubit în SECRET cu Gabriela Prisăcariu, soția lui Dani Oțil↘️
Cancan
Daniela Crudu, apariție hot în jacuzzi. Cum arată acum asistenta TV care l-a scos din minți pe Gigi Becali când era iubita lui Mihai Costea
Prosport
O firmă mufată politic livrează mâncarea bolnavilor din Spitalul Județean Tulcea. ANPC spune că funcționează fără autorizație
Libertatea
500 lei în plus la pensie, în fiecare lună, pentru acești pensionari din România, de la 1 ianuarie 2027
CSID
90% dintre șoferi greșesc aici! Cine are, de fapt, prioritate în sensul giratoriu
Promotor