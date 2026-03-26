Ucraina a lansat atacuri cu drone asupra infrastructurii energetice din Rusia

Un atac cu drone a vizat o rafinărie importantă de petrol și un port de gaze naturale din regiunea Leningrad, potrivit oficialilor ruși, citați de The Kyiv Independent.

Atacurile vin la o zi după ce Ucraina a lansat un atac de amploare, care a afectat terminalul energetic din portul Ust-Luga și un spărgător de gheață militar în portul Vyborg. În atacurile de joi, portul Ust-Luga a fost cuprins de flăcări, iar zborurilor pe aeroportul Pulkovo din Sankt Petersburg au fost suspendate.

De asemenea, un atac cu drone și în districtul Kirishi, unde se află una dintre cele mai mari rafinării de petrol din Rusia.

Guvernatorul regiunii Leningrad a transmis, printr-un mesaj publicat pe Telegram: „Peste 20 de drone distruse deasupra regiunii Leningrad. Atacul este respins deasupra districtului Kirishi. Există pagube în zona industrială. Conform informațiilor preliminare, nu există victime.

Rafinăria Kirishi reprezintă aproximativ 6.6% din capacitatea totală de rafinare a Rusiei și a mai fost atacată anterior, inclusiv în 2025. Complexul, situat la peste 800 de km de granița cu Ucraina are o capacitate anuală de procesare de aproximativ 17.7 milioane de tone metrice, echivalentul a circa 355.000 de barili pe zi.

Portul Ust-Luga, unul dintre cele mai mari de la Marea Baltică și un punct cheie pentru exporturile de petrol și produse petroliere ale Rusiei.

Agenția de presă Reuters relata că aproximativ 40% din capacitatea de export de petrol a Rusiei este în prezent afectată de atacuri, avarii la conducte și confiscări de petroliere.