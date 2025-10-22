Ucraina prezintă drona navală „Sea Baby” upgradată. Rază 1.500 km şi încărcătură de 2.000 kg

SBU a prezentat, miercuri, o versiune modernizată a dronei navale „Sea Baby”, afirmând că noul model extinde capacităţile Ucrainei în lupta navală asimetrică.

Organizaţia a anunţat că autonomia vehiculului a crescut la 1.500 km, iar capacitatea de transport ajunge la 2.000 kg.

La demonstraţie, la care jurnaliştii Associated Press au avut acces, au fost arătate variante echipate cu lansatoare multiple de rachete şi cu turele stabilizate pentru mitraliere.

SBU a spus că noile platforme dispun de sisteme de recunoaştere prieten-inamic asistate de inteligenţă artificială, pot lansa drone aeriene de atac şi includ mecanisme multilayer de autodistrugere pentru a preveni capturarea.

Responsabilii SBU au precizat că „Sea Baby” a contribuit la schimbarea strategiei navale ruse în Marea Neagră, revendicând lovituri reuşite asupra 11 nave ruseşti, între care fregate şi port-rachete.

De asemenea, au menţionat atacuri repetate asupra Podului Crimeii, vizând sprijinurile subacvatice pentru a împiedica transportul greu militar.

Operatorii controlează dronele de la un centru mobil instalat într-o autospecială, folosind o reţea de ecrane şi console.

SBU a solicitat ca momentul şi locul demonstraţiei să rămână clasificate din motive de securitate.

Programul „Sea Baby” primeşte finanţare parţială din donaţii publice gestionate de stat şi se derulează în coordonare cu conducerea militară şi politică a Ucrainei.

Oficialii SBU au subliniat trecerea de la platforme de unică folosinţă la sisteme reutilizabile şi interconectate, ceea ce oferă Kievului opţiuni ofensive extinse în afara razei de acţiune a focului inamic.