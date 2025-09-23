Ucraina susține că a lovit instalațiile petroliere rusești din regiunile Breansk și Samara

Informația apare în contextul intensificării atacurilor Ucrainei asupra infrastructurii petroliere ruse, sursă cheie de venituri care ajută Moscova să finanțeze invazia pe scară largă.

Facilitatea din regiunea Breansk face parte din principala rețea de conducte petroliere, fiind cunoscută sub numele de stația de dispecerat de producție liniară 8-N – Stalnoi Kon („Calul de Oțel”) și este considerată strategică pentru aprovizionarea armatei ruse cu combustibil.

Forțele ucrainene au vizat în mod repetat infrastructura energetică rusă din zona satului Naitopovici, situat la circa 50 de kilometri nord de granița ruso-ucraineană.

Într-un atac separat, Forțele de Sisteme Fără Pilot ale Ucrainei au lovit din nou stația de dispecerat Samara din regiunea Samara, Rusia. Facilitatea amestecă țiței cu conținut ridicat și scăzut de sulf provenit din diverse câmpuri pentru a produce petrolul de export marca Urals. Regiunea Samara se află la aproximativ 800 de kilometri de linia frontului din Ucraina.

Statul Major General a confirmat, de asemenea, că serviciul ucrainean de informații militare (HUR) a lovit două avioane amfibii rusești Be-12 „Ceaika” aflate la baza aeriană militară Kacea, situată în Crimeea ocupată.