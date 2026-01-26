Ucraina vrea să găzduiască din nou mari competiții sportive după război

Ministrul Tineretului și Sportului din Ucraina, Matvii Bidnîi, consideră că interesul întregii lumi față de Ucraina este la un nivel fără precedent, iar acest lucru ar trebui valorificat inclusiv prin sport. „Totul depinde de noi, dar sunt convins că Ucraina este interesantă pentru întreaga lume astăzi. De îndată ce vor fi create condițiile și vom putea asigura baze sportive și logistică, acest loc va deveni unul în care toată lumea va dori să vină”, a declarat Bidnîi luni, într-un interviu pentru Interfax-Ukraine.

„Dacă nu profităm de acest moment și nu devenim, după război, un centru al atenției mondiale, inclusiv în sport, va fi o foarte mare greșeală”, a spus oficialul ucrainean.

Prioritate: infrastructura sportivă

În ceea ce privește competițiile pe care Ucraina și-ar dori să le găzduiască, Bidnîi a precizat că Jocurile Olimpice reprezintă un obiectiv extrem de complex și dificil de susținut financiar. În schimb, accentul imediat ar trebui pus pe refacerea infrastructurii sportive de bază.

„Atragerea marilor competiții este un domeniu separat, care cere muncă sistematică. Trebuie să începem cu competiții de cupă, cu întreceri internaționale de juniori, pentru a dezvolta infrastructura sportivă”, a spus Bidnîi.

Potrivit ministrului, mai multe baze sportive din Ucraina, care nu au fost grav afectate de război, ar putea fi pregătite rapid pentru a găzdui competiții internaționale după instalarea păcii: „După pace, cu un efort relativ mic, le vom putea aduce la nivelul necesar pentru a organiza astfel de competiții. Avem experiență”.

Drumul înapoi spre competițiile mari

Înainte de război, Ucraina a mai fost gazda unor evenimente sportive majore. A organizat, împreună cu Polonia, Campionatul European de Fotbal din 2012, cu meciuri la Kiev, Harkiv, Donețk și Lvov, iar de-a lungul anilor a găzduit și numeroase competiții internaționale la atletism, lupte, gimnastică sau haltere.

„Sper că atletismul va reveni la noi. Vom finaliza reconstrucția stadionului de atletism, care a fost întreruptă din cauza războiului. Avem un potențial foarte mare”, a precizat ministrul sportului.

„Suntem o națiune sportivă”

El a subliniat că autoritățile ucrainene se concentrează și pe sportul de masă și pe cel destinat copiilor, nu doar pe sportul de performanță. „Ucrainenii sunt o națiune sportivă. Avem tradiții puternice și eram cunoscuți în lume pentru rezultatele noastre sportive înainte de acest război. Este foarte important ca succesul în sport să rămână parte a brandului Ucrainei”, a transmis oficialul.