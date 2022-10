După atacul cu rachete al Rusiei asupra Kievului (şi al altor oraşe ucrainene, precum Dnepr), interpretat de mulţi drept represalii în urma distrugerii parţiale a podului Kerci din Crimeea, profilul de Twitter al Ministerului Apărării al Ucrainei a postat un videoclip groaznic, ca avertisment împotriva Moscovei.

Potrivit preşedintelui Zelenski, ultimele atacuri din week-end au provocat cel puţin 14 morţi, inclusiv copii. În imaginile de pe reţeaua de socializare se poate zări un grup de soldaţi ruşi pulverizaţi de o mină antipersonal şi explicaţia:

„Armata rusă ştie doar să atace populaţia civilă. Ar trebui să înveţe să lupte de la armata ucraineană. Pentru a se asigura că antrenamentul este eficient, trebuie să se predea”.

Imaginile morţii au împărţit părerile celor care comentează pe Twitter la respectiva postare, unii acuzându-i pe cinism pe oamenii lui Zelenski.

The russian army only knows how to attack the civilian population.

They should learn how to fight from #UAarmy.

To ensure that training is effective, they need to surrender. pic.twitter.com/9ECWQOYCqN