Reprezentantul guvernului German a afirmat că liderul rus nu este interesat de pace, nici după eforturile diplomatice intense pentru a încheia Războiul din Ucraina.

Cornelius a precizat că intensificarea procedeelor politice în ceea ce privește invazia din Ucraina este bun mare pas, despre care oficialul afirmă că este cel mai important progres încă de la începutul invaziei, în 2022, potrivit n-tv, citată de Ukrainska Pravda.

„În ciuda tuturor schimbărilor de poziție ale actorilor individuali, devine din ce în ce mai clar că Rusia, în calitate de agresor, nu este încă pregătită pentru o soluționare politică”, a declarat oficialul guvernului german.

Comentând cu privire la poziționarea lui Trump față de Rusia, Stefan Cornelius a precizat cu speranță că „toată lumea va trage concluzii cu privire la consecințe”, dar și că „numai un armistițiu va sublinia în cele din urmă seriozitatea Rusiei în căutarea păcii”.

Cancelarul german Friedrich Merz a declarat recent că eforturile diplomatice de a încheia războiul din Ucraina rămâne dificil.

De asemenea, o bună parte din cetățenii germani consideră că Metz nu poate influența în mod substanțial președintele SUA în chestiuni legate de războiul din Ucraina.