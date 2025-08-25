Războiul din Ucraina, ziua 1.279. Atacurile rusești au ucis 2 persoane și au rănit alte 33 în ultima zi / Ucraina și Canada semnează un acord privind producția comună în domeniul apărării

Un europarlamentar maghiar acuză Ucraina de „atac armat asupra UE”

Europarlamentarul maghiar Tamás Deutsch, de la partidul aflat la putere Fidesz, a comparat atacurile ucrainene asupra conductei de petrol Druzhba cu „un atac asupra Uniunii Europene”.

Europarlamentarul maghiar Tamás Deutsch a acuzat că Ucraina viza conducta Druzhba, prin care Ungaria primește petrol rusesc, pentru „a completa presiunea politică, secretă și mediatică asupra Ungariei cu mijloace militare”.

Ionuț Moșteanu s-a întâlnit la Kiev cu premierul Ucrainei

Ministrul Apărării Naționale din România, Ionuț Moșteanu, a avut, în cadrul vizitei pe care o face la Kiev, o întâlnire oficială cu premierul Ucrainei, Yulia Svyrydenko.

În cadrul întâlnirii cu premierul ucrainean, au fost abordate subiecte privind dezvoltarea cooperării economice în domeniul militar și participarea României la reconstrucția Ucrainei, potrivit unui comunicat al MApN.

Ucraina îl critică pe Woody Allen pentru declarațiile sale despre filmul rusesc

Guvernul ucrainean l-a condamnat pe regizorul american Woody Allen pentru apariția sa la Săptămâna Internațională a Filmului de la Moscova.

Regizorul american a apărut online la festivalul de film de la Moscova și a lăudat cinematografia rusă.

„Este o rușine și o insultă adusă victimelor actorilor și regizorilor ucraineni care au fost uciși sau răniți de criminalii de război ruși în timpul agresiunii ruse împotriva Ucrainei”, a declarat luni Ministerul Afacerilor Externe al Ucrainei într-un comunicat.

Oana Țoiu: România va rămâne un pilon al securității în Marea Neagră

Mesajul central al Reuniunii Anuale a Diplomației Române (RADR 2025) a fost transmis luni de ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, care a subliniat că România își va consolida rolul de aliat NATO, partener strategic al SUA și susținător ferm al Republicii Moldova și Ucrainei.

Polonia propune limitarea ajutoarelor pentru refugiații ucraineni

Karol Nawrocki, președintele Poloniei, a prezentat luni planuri de restricționare a accesului refugiaților ucraineni la beneficii oferite de statul polonez, dar și interzicerea liderului naționalist ucrainean, Stepan Bandera.

Zaluzhnyi a refuzat apelul lui Vance la câteva zile după conflictul din Biroul Oval

O sursă apropiată lui Zaluzhnyi a declarat pentru Guardian că refuzul său a fost o „poziție de principiu” și un semn de unitate, reflectând sentimentul Ucrainei de a fi fost „umilită”.

Ucraina și-a modernizat racheta Neptune

Ucraina a prezentat ceea ce pare a fi o versiune modernizată cu rază lungă de acțiune a rachetei de croazieră Neptune, capabilă să lovească ținte aflate la o distanță de până la 1.000 de kilometri, a raportat Defense Express pe 25 august.

Inițial, Neptune era o rachetă antinavă lansată de la sol, produsă intern, cu o rază maximă de acțiune de 300 de kilometri, pe care Ucraina a folosit-o în aprilie 2022 pentru a scufunda nava amiral a Rusiei din Marea Neagră, Moskva.

„Partizanii cibernetici” piratează televiziunea rusă, difuzează imagini cu victimele de pe câmpul de luptă și „adevărul” despre război

Videoclipul care arată criza de combustibil din Rusia, penuria de apă în zonele ocupate din regiunea Donețk, atacurile ucrainene asupra rafinăriilor de petrol și pierderile militare ale Rusiei a fost difuzat simultan pe 116 canale de televiziune în ziua Zilei Independenței Ucrainei, potrivit sursei.

Atacurile rusești au ucis 2 persoane și rănit 33 în Ucraina în ultima zi

Atacurile rusești împotriva Ucrainei au ucis două persoane și au rănit alte 33 în ultima zi, au declarat autoritățile regionale pe 25 august.

Forțele ucrainene au doborât 76 din cele 104 drone, inclusiv drone de atac de tip Shahed și momeli, lansate de Rusia peste noapte, a raportat Forțele Aeriene.

O femeie în vârstă de 82 de ani a fost ucisă într-un atac rus asupra orașului Kupiansk din regiunea Harkov, potrivit guvernatorului Oleh Syniehubov. Două femei și un bărbat, în vârstă de 35, 83 și 56 de ani, au fost răniți.

Un atac cu drone ucrainene obligă un avion comercial rus să se redirecționeze către Estonia, pasagerilor fiindu-le interzis să debarce

Aeronava, operată de compania aeriană egipteană AlMasria Universal Airlines, a plecat din Sharm El Sheikh și a aterizat la Tallinn la ora locală 5:33 dimineața. Aproape șase ore mai târziu, a putut să-și continue călătoria către Sankt Petersburg.

Rușii atacă Ucraina cu 104 drone, dintre care 76 au fost doborâte

Forțele ruse au lansat 104 drone de atac Shahed și drone momeală împotriva Ucrainei începând cu seara zilei de 24 august. 76 dintre acestea au fost neutralizate, anunță Forțele Aeriene ale Armatei Ucrainei.

Rușii au lansat dronele din orașele rusești Shatalovo, Kursk, Oryol, Millerovo și Primorsko-Akhtarsk.

Ministru german: Ucraina trebuie să primească garanții de securitate foarte apropiate de aderarea la NATO

Ministrul german de Externe, Johann Wadephul, a afirmat că orice garanții de securitate postbelice pentru Ucraina ar trebui să fie cât mai apropiate de aderarea la NATO, notează Deutsche Welle.

„Nu putem cere Ucrainei să ia în considerare în mod serios concesii teritoriale dacă nu primește cel puțin garanții reale de securitate din partea cât mai multor state că cel puțin restul [teritoriului ucrainean – n.r.] va fi în siguranță”, a subliniat Wadephul.

Fostul director al CIA: Putin este „obstacolul în calea păcii” din Ucraina

Fostul director al CIA, David Petraeus, a declarat duminică faptul că se îndoiește că Vladimir Putin și Volodimir Zelenski se vor întâlni pentru a discuta despre încheierea războiului din Ucraina și că liderul de la Kremlin este „obstacolul în calea păcii”.

El a mai subliniat faptul că în ciuda eforturilor depuse de președintele american Donald Trump de a încheia ostilitățile în Ucraina, Vladimir Putin nu are intenția de a pune capăt uciderilor decât dacă se are în vedere, în cadrul negocierilor, cedarea unor noi teritorii Rusiei.

Veterani de război ucraineni au traversat înot strâmtoarea Bosfor, în semn de triumf asupra rănilor

În timpul unei sesiuni de antrenament la piscină, acum câteva luni, veteranul de război ucrainean Oleh Tserkovnyi a avut o idee: ce-ar fi dacă un grup de veterani ar traversa înot strâmtoarea Bosfor, între țărmurile europene și asiatice ale Turciei pe 24 august, de Ziua Independenței Ucrainei.

Simbolismul acestei zile ar atrage atenția asupra pierderilor și devastării provocate de războiul total al Rusiei împotriva Ucrainei.

Un avion plin cu turiști ruși aterizează de urgență la Tallinn din cauza unui atac cu drone ucrainene

Un avion plin cu turiști ruși cu destinația Sankt Petersburg a efectuat o aterizare de urgență la Tallinn în dimineața zilei de 24 august.

Avionul, operat de compania egipteană AlMarsia Universal Airlines, a aterizat la Tallinn la ora 05:33, a declarat Margot Holts, șefa departamentului de comunicare și marketing al aeroportului din Tallinn. Zborul era în curs de desfășurare de la Sharm el-Sheikh către aeroportul Pulkovo din Sankt Petersburg.

„Aeronava a fost redirecționată către Tallinn deoarece nu a putut ateriza la Pulkovo din cauza unei închideri temporare”, a adăugat ea.

Ucraina și Canada semnează un acord privind producția comună în domeniul apărării

Ucraina și Canada au semnat un acord privind producția comună de echipamente de apărare, a anunțat ministrul apărării DenIs Shmyhal pe 24 august.

Anunțul coincide cu prima vizită oficială a prim-ministrului canadian Mark Carney la Kiev. Prim-ministrul a sosit în capitală pe 24 august pentru a sărbători Ziua Independenței Ucrainei și a anunțat un pachet de ajutor militar în valoare de peste 700 de milioane de dolari.

Shmyhal a semnat acordul împreună cu omologul său canadian David McGuinty, în prezența lui Zelenski și Carney.