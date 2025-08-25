Ucraina îl critică pe Woody Allen pentru declarațiile sale despre filmul rusesc

Regizorul american a apărut online la festivalul de film de la Moscova și a lăudat cinematografia rusă.

„Este o rușine și o insultă adusă victimelor actorilor și regizorilor ucraineni care au fost uciși sau răniți de criminalii de război ruși în timpul agresiunii ruse împotriva Ucrainei”, a declarat luni Ministerul Afacerilor Externe al Ucrainei într-un comunicat.

„Prin participarea la un festival care reunește susținătorii și purtătorii de cuvânt ai lui Putin, Allen închide în mod deliberat ochii la atrocitățile pe care Rusia le comite în Ucraina în fiecare zi de 11 ani. Cultura nu ar trebui niciodată folosită pentru a acoperi crimele sau pentru a servi ca instrument de propagandă”, a adăugat ministerul.

Duminică, Allen a vorbit în cadrul unei sesiuni online alături de unii dintre cei mai importanți regizori, cineaști și actori ruși, mulți dintre ei, inclusiv regizorul Fyodor Bondarchuk, care l-a intervievat pe Allen, susținând public invazia rusă în Ucraina, potrivit Politico.

Allen, care a câștigat patru premii Oscar, a vorbit despre inteligența artificială și a descris o vizită în URSS ca fiind o experiență sumbră, dar a lăudat și cinematografia rusă și a spus că ar putea să realizeze un film în Rusia, deși nu a primit încă nicio ofertă în acest sens, au raportat mass-media ruse.

„Dacă ar exista propuneri similare, m-aș așeza și m-aș gândi la un scenariu despre cât de bine te simți în Moscova și Sankt Petersburg”, a spus Allen.