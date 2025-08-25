Prima pagină » Știri externe » Un europarlamentar maghiar acuză Ucraina de „atac armat asupra UE”. Care este motivul?

Europarlamentarul maghiar Tamás Deutsch, de la partidul aflat la putere Fidesz, a comparat atacurile ucrainene asupra conductei de petrol Druzhba cu „un atac asupra Uniunii Europene”.
Sursă foto: Facebook / Tamás Deutsch
Daiana Rob
25 aug. 2025, 19:01, Știri externe

Potrivit portalului maghiar de știri 444.hu, citat de European Pravda, europarlamentarul maghiar Tamás Deutsch a acuzat că Ucraina viza conducta Druzhba, prin care Ungaria primește petrol rusesc, pentru „a completa presiunea politică, secretă și mediatică asupra Ungariei cu mijloace militare”.

Politicianul a oferit ca referință exploziile conductelor de gaz rusesc Nord Stream, acuzând că ele au fost produse la ordinele „statului ucrainean și a liderilor armatei”.

„Un atac armat asupra infrastructurii care asigură securitatea energetică a UE nu este altceva decât un atac militar asupra Uniunii Europene, iar în această situație, chestiunea aderării Ucrainei la UE ar trebui scoasă de pe ordinea de zi”, a precizat europarlamentarul maghiar.

Săptămâna trecută miniștrii de Externe ai Slovaciei și Ungariei au depus plângere la Comisia Europeană cu privire la atacurie asupra conductei de petrol Druzhba, care a dus la suspendarea furnizărilor de petrol rus din țările lor.

 