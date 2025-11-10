13 persoane, în spital, după un accident feroviar din Slovacia. Premierul Fico a refuzat cererea de demisie a ministrului Transporturilor

Duminică, un tren de mare viteză care circula pe traseul Bratislava – Nira s-a izbit de un tren de mare viteză care circula între Košice și Bratislava. Accidentul s-a petrecut la ieșirea din Gara Pezinok, potrivit Euronews.

Potrivit ministrului de interne din Slovacia, în urma accidentului 79 de pasageri, dintr-un total de aproximativ 800, au fost transportați la spital. Cei mai mulți dintre ei au avut leziuni ușoare.

Dintre aceștia 13 erau încă spitalizați luni. Cu toate că ei au fost internați, niciunul din ei nu au avut răni grave.

Potrivit premierului slovac Robert Fico, coliziunea a fost probabil cauzată de o eroare umană. Fico a respins demisia ministrului transporturilor Jozef Ráž Jr, în urma celui de-al doilea incident de acest gen petrecut într-o lună.

Totuși, prermierul i-a cerut ministrului Transporturilor să demită conducerea companiei feroviare naționale ZSSK, cu toate că ancheta nu este încheiată.

Traficul feroviar a rămas închis în ambele sensuri pe tronsonul dintre Pezinok și Bratislava luni.

În 13 octombrie, un alt accident feroviar s-a petrecut în estul Slovaciei. Alte două trenuri de mare viteză s-au ciocnit, iar în urma accidentului doi pasageri s-au aflat în stare critică și alți zeci au fost răniți.