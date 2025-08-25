Ionuț Moșteanu s-a întâlnit la Kiev cu premierul Ucrainei

În cadrul întâlnirii cu premierul ucrainean, au fost abordate subiecte privind dezvoltarea cooperării economice în domeniul militar și participarea României la reconstrucția Ucrainei, potrivit unui comunicat al MApN.

Oficialul român a reafirmat angajamentul ferm al României de a continua sprijinul acordat Ucrainei și a evidențiat implicarea constantă a României în eforturile internaționale de susținere a Ucrainei, atât prin formate bilaterale, cât și în cadrul NATO și al Uniunii Europene. Acesta a subliniat că România urmărește îndeaproape evoluțiile legate de garanțiile de securitate pentru Ucraina și va participa activ la toate deciziile aliate și europene pe acest subiect.

Ministrul Apărării s-a întâlnit la Kiev și cu omologul său ucrainean, Denîs Șmîhal. Oficialul român a reiterat deschiderea României pentru consolidarea cooperării în domeniul apărării, inclusiv prin dezvoltarea industriei de apărare și utilizarea eficientă a tuturor mecanismelor disponibile, în vederea sprijinirii pe termen lung a parteneriatului cu Ucraina.

Ministrul ucrainean al apărării, Denîs Șmîhal, și-a exprimat recunoștința pentru sprijinul oferit de România și a transmis mulțumiri Guvernului și poporului român pentru parteneriatul puternic și sprijinul acordat Ucrainei.

La final, ministrul Moșteanu a afirmat că „România va continua să sprijine Ucraina atât timp cât va fi nevoie, până la obținerea unei păci juste, durabile și cuprinzătoare, în termenii și condițiile susținute de către poporul ucrainean”.