Soldat român, ucis în Ucraina. Bărbatul era voluntar pe frontul Kievului

Reprezentanții Memorialului au transmis luni un mesaj de condoleanțe pentru soldatul român răpus în Războiul din Ucraina.

„Vă rugăm să ne ajutați să-l cinstim, pentru ca el să nu fie uitat. Iubitul nostru frate român, Ștefan Dănuț-Cristian Grecu, care a servit în Ucraina ca voluntar, a căzut pe câmpul de luptă. Onoare, glorie și recunoștință fratelui nostru”, a fost anunțul transmis de reprezentanții memorialului.

Soldatul era voluntar român și lupta de partea Ucrainei. Acesta făcea parte din grupul voluntar de luptă „Getica”, format din luptători vorbitori de limbă română din Ucraina. Grupul a transmis un mesaj de condoleanțe pentru soldatul voluntar căzut la datorie.

„Încă un erou ROMÂN pleacă dintre noi după ce a scris ISTORIA, pe care alții nici măcar nu se chinuie să o citească! Ne înclinăm în fata lui și ii spunem ‘Odihnă veșnică, veșnică pomenire, dormi în pace războinic născut din cei mai aprigi strămoși ai României!’ Ștefan Dănuț Cristian Grecu – onoare, glorie, recunoștință!”, se arată în mesajul transmis de grupul „Getica”.