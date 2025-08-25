Polonia propune limitarea ajutoarelor pentru refugiații ucraineni

Aproximativ 1.5 milioane de cetățeni ucraineni sunt găzduiți în țară. Deși Polonia a oferit un sprijin solid Ucrainei în războiul declanșat de invazia rusă din februarie 2022, au apărut tensiuni între cele două state privind Masacrul de la Volînia, din timpul celui de-al Doilea Război Mondial.

Nawrocki, un conservator naționalist, a declarat că beneficiile pentru copii și accesul la servicii medicale ar trebui acordate doar ucrainenilor care muncesc în Polonia.

În prezent, refugiații ucraineni pot primi un beneficiu lunar de 800 zloți (aproximativ 950 lei) pe copil, cu condiția ca acesta să urmează școala în sistemul de învățământ polonez.

Alte state europene, precum Germania, au propus recent reduceri similare ale ajutoarelor pentru refugiați.

Pe lângă limitarea beneficiilor sociale, președintele polonez a propus amendamente care să interzică promovarea lui Stepan Bandera și a armatei sale insurgente, considerând simbolurile acestora echivalente cu simbolurile nazismului și comunismului.